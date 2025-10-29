Около 60 тысяч человек вступили в ряды организации «Волонтеры Подмосковья». Они собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО, участвуют в экологических проектах, организуют общественные мероприятия и оказывают поддержку пожилым. Больше о работе организации рассказала окружной координатор Елизавета Федорова.

За пять лет подмосковные волонтеры провели более 15 тысяч мероприятий. В этом году они участвовали в крупном международном проекте — конкурсе «Интервидение». С апреля по сентябрь активисты проходили строгий отбор и обучение.

«На самом Интервидении было несколько функциональных направлений. Мне досталось направление организации мероприятия, где мы вместе с волонтерами встречали делегацию Всемирного фестиваля молодежи, организовывали красную дорожку, помогали ведущим и участникам конкурса», — рассказала Елизавета.

Кроме общественных мероприятий и фестивалей волонтеры участвуют в устранении последствий чрезвычайных ситуаций. Так, они помогали пострадавшим в теракте в «Крокусе», а также тем, кто остался без тепла из-за коммунальных аварий.

«Мы участвовали в устранении последствий чрезвычайных ситуаций в Климовске в 2024 году, устранении последствий теракта в „Крокус Сити Холл“. Мы вместе с волонтерами приезжали, везде оказывали помощь. И в Климовске, и в „Крокусе“ были в числе первых волонтеров, которые туда приезжали», — рассказала активистка.

Кроме того, добровольцы работают с местной повесткой, делая жизнь своего округа более комфортной.

За годы добровольческой деятельности Елизавета Федорова получила благодарность губернатора, главы Жуковского и министерства информации и молодежной политики. Она рассказала, что стала волонтером из-за сильного желания помогать людям.

«Это было большое желание работать с людьми и помогать людям. В своем городе я являюсь наставником для активистов и волонтеров. Я вижу в этом большой смысл. В прошлом я педагог-хореограф, для меня близко общение с людьми и работа с ними. Я поняла, что хочу делать это посредством мероприятий, хороших и добрых дел», — поделилась она.