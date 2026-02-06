Центр протезирования «Исток-Орто» во Фрязине помогает вернутсья к привычной жизни тем, кто по какой-то причине потерял конечности. Реабилитацию там проходят все нуждающиеся, в том числе бойцы СВО. Компания запланировала расшириться и наладить выпуск комплектующих для протезов, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«Исток-Орто» входит в группу компаний «Исток-Аудио». Это один из лидеров страны в области высокотехнологичных средств для реабилитации. Группа производит слуховые аппараты, оборудование для безопасной среды, незрячих и слабовидящих, а также протезы, в том числе для бойцов СВО. «Мы сейчас разговаривали с ребятами, все они очень благодарны за результаты — это и реабилитация, и протезирование. Ребята молодые, планируют свое будущее и, конечно, от того, как идет восстановление, очень многое зависит. Поэтому еще раз спасибо вам большое», — сказал Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Протезы изготавливают с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента. Для быстрой адаптации специалисты проводят занятия для восстановления движений, оказывают подопечным физическую и психологическую поддержку. Центр сотрудничает с госпиталями Минобороны и фондом «Защитники Отечества». Для приобретения протеза обратившиеся за помощью ветераны получают доплату к электронному сертификату соцфонда. В состав «Исток-Орто» входят круглосуточный стационар и жилая зона с кухнями, спальнями и местами отдыха.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Протезы у нас могут получить и обычные граждане, и участники СВО. К нам приезжают со всей России — начиная от Камчатки и заканчивая Кавказом. Одним из плюсов нашего реабилитационного центра является то, что у нас все находится в одном месте — и производство, и реабилитация», — рассказал главврач Владимир Пермяков. Сначала в центре проводят примерку пробного протеза, затем пациента отправляют обратно в госпиталь на время изготовления окончательного изделия. Для этого есть специальный адаптированный микроавтобус.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Центры, похожие на этот, в Подмосковье получают господдержку. «Исток-Орто» предоставили здание по программе «Недвижимость за рубль». В будущем производство расширят, а выпуск комплектующих для протезов локализуют. В проект инвестируют порядка 800 миллионов рублей. Первые серийные партии выпустят уже в этом году. «Мы делаем высокотехнологичное оборудование для реабилитации с применением технологий нейроинтерфейсов, виртуальной реальности. Оно очень востребовано по всей стране. Поэтому приняли решение расширить производство. Приобрели еще одно здание, в течение трех месяцев проведем там реконструкцию», — рассказал генеральный директор группы «Исток-Аудио» Иван Климачев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Сергей Карузин приехал в Подмосковье из Донецка. В «Исток-Орто» ему установят новый современный протез. Ранение боец получил в начале 2023 года. «Мы возвращались после штурма позиций противника. Я шел последним, прикрывал взвод. И подорвался на мине. Через двое суток меня доставили в больницу, к сожалению, пришлось ампутировать ногу. Два с половиной года назад установили первый протез, сейчас его нужно менять. Пока хожу на временном, как привыкну к гильзе, перейду на новый постоянный протез», — рассказал он. В центре работают более 40 специалистов. Это техники-протезисты, реабилитологи, ортопеды-травматологи и другие. Там также трудятся студенты-стажеры, которые в будущем смогут пополнить штат учреждения.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Андрей Воробьев наградил ведущего техника-протезиста центра Андрея Кудряшова. Он поблагодарил специалиста за работу и пожелал ему успехов. Андрей Кудряшов уже помог более 200 бойцам. «Каждый протез — это абсолютно индивидуальное изделие. Потому что нет двух одинаковых пациентов, двух одинаковых организмов. В первую очередь своим пациентам я говорю, что жизнь никогда не останавливается, пока ты жив. И если хочешь добиваться результатов, например, в спорте, то обязательно будешь, даже если потерял конечность», — сказал он.