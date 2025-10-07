Сегодня 15:44 «Видим большую динамику». Воробьев — о реконструкции участка Ярославского шоссе в Пушкинском округе Андрей Воробьев: новый путепровод откроют в Пушкинском округе в ноябре 0 0 0 Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

В Пушкинском округе в ноябре запустят движение по путепроводу на пересечении Ярославского шоссе и Московского малого кольца. О масштабной реконструкции федеральной дороги М-8 «Холмогоры» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Увеличение пропускной способности Ярославского шоссе Работы, которые проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», охватывают участок с 35-го по 47-й километр Ярославского шоссе — один из самых загруженных. Завершить их планируют к концу 2028 года. Андрей Воробьев посетил строительную площадку и пообщался с рабочими. «Это важный федеральный проект. Ярославка — одна их самых оживленных трасс. Мы встречались год назад, и сейчас видим большую динамику, за что спасибо строителям», — отметил губернатор.

Фото: Екатерина Агеева 1/3 Фото: Екатерина Агеева 2/3 Фото: Екатерина Агеева 3/3

По его словам, поток машин достигает 220 тысяч в сутки, поэтому реконструкция Ярославского шоссе была необходима.

«Все те работы, которые тут велись на протяжении последних лет, кардинально поменяли ситуацию, но еще осталось узкое место. Эти 12 километров от Пушкино до ЦКАД как раз позволят расшить его, высвободить у людей огромное количество времени, которое они вынуждены проводить в пробках. Ну и для экономики Подмосковья, и нашей страны эта дорога тоже очень важна», — пояснил глава региона. Благодаря федеральной поддержке пять лет назад была завершена модернизация участка трассы М-8 от МКАД до развязки с Красноармейским шоссе в Пушкино. В рамках работ дорогу на некоторых участках расширили до 10 полос, что позволило увеличить пропускную способность Ярославского шоссе. Однако отрезок от Пушкино до ЦКАД по-прежнему состоял из четырех полос, что приводило к большому скоплению машин, особенно в часы пик. Вместо 10 минут проезд в особенно загруженные периоды занимал до полутора часов. План работ до 2028 года Для улучшения транспортной ситуации в начале 2024 года стартовала реконструкция отрезка длиной 12 километров. Рабочие уже почти завершили расширение проезжей части на участке с 35-го по 40-й километр. Там уложили дорожное покрытие, установили разделительное ограждение и нанесли временную разметку. Машины уже могут передвигаться по трем полосам в каждую сторону, а до конца года откроют и четвертую полосу.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/5

Кроме того, в октябре специалисты завершат реконструкцию транспортной развязки с мостом через реку Скалбу, что еще на 30% увеличит пропускную способность.

Также будет расширен участок дороги от Красноармейского шоссе до села Братовщина протяженностью пять километров. Уже сейчас для автомобилей доступны шесть полос вместо четырех. Там также установят пункт управления транспортной безопасностью. К концу подходит и строительство путепровода, расположенного на пересечении с Малым московским кольцом.

Фото: Екатерина Агеева 1/6 Фото: Екатерина Агеева 2/6 Фото: Екатерина Агеева 3/6 Фото: Екатерина Агеева 4/6 Фото: Екатерина Агеева 5/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 6/6

«Изначально тут был путепровод, однако под габариты реконструируемой дороги М-8 он уже не подходил. Поэтому мы его полностью разобрали и начали строить новый. В ноябре восстанавливаем на нем движение. Здесь по две полосы в каждом направлении, мы немного расширили путепровод под перспективу развития автомобильной дороги А-107», — пояснил начальник компании «Центравтомагистраль» Игорь Глазырин.

Уже начались подготовительные работы для проведения реконструкции последнего этапа протяженностью 3,6 километра — от Братовщины до поселка Лесного. На этом участке дорогу расширят до восьми полос. Кроме того, в составе транспортной развязки, которая соединит Ярославское шоссе с федеральной трассой, построят путепровод к поселку Зеленоградскому. В планах до конца 2028 года также значится реконструкция подземного перехода между деревней Кощейково и Лесным. Крупные дорожные проекты В Подмосковье реализуют и другие масштабные дорожные проекты. Один из них — автомагистраль ЮЛА длиной 45 километров, которая соединит пять федеральных трасс и пройдет через Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиху. Она позволит на треть разгрузить восточную часть МКАД и улучшить проезд по Носовихинскому и Каширскому шоссе. Открыли уже 15 километров дороги и более 10 из 64 запланированных сооружений. В октябре запустят новый участок длиной три километра, а к Новому году обеспечат сквозное движение между Видным и Домодедовом. Полное завершение работ запланировано на третий квартал следующего года.

Фото: Екатерина Агеева 1/6 Фото: Екатерина Агеева 2/6 Фото: Екатерина Агеева 3/6 Фото: Екатерина Агеева 4/6 Фото: Екатерина Агеева 5/6 Фото: Екатерина Агеева 6/6

Также продолжается реконструкция Каширского шоссе: уже открыто движение на двух этапах. На третьем и четвертом дорогу расширят до шести полос, построят путепровод через автодорогу А-105 и два подземных перехода.

На пересечении Каширского и Белокаменного шоссе планируют возвести новую развязку, которая улучшит связь с городом Видное и соседними населенными пунктами. Завершат реконструкцию к концу 2026 года. Проезд по трассе после реализации проекта сократится с двух часов до 20 минут даже в часы пик, а транзитный транспорт выведут из жилых кварталов. В общей сложности в 2025 году в Московской области построят и реконструируют свыше 30 дорожных объектов регионального и федерального значения.