Гуси, кряквы и редкий орлан: весенний парад птиц стартовал в Подмосковье

Верхнеяузский болотный комплекс «Лосиного острова» понемногу освобождается ото льда, домой возвращаются перелетные птицы. Лед на водоемах тает, и орнитологи уже фиксируют появление первых водоплавающих. Это верный признак весны. В национальном парке начали весенний учет водных и околоводных птиц, уже прилетели серые гуси, кряквы, лысухи и чайки.

Первыми прибыли лысухи — порядка 50 особей. К ним еще присоединились кряквы, их около 80. Всего на Верхнеяузских болотах обитает более 40 видов водных и околоводных птиц. Только одних чаек сотрудники национального парка здесь насчитали более 100 тысяч.

Пролетные виды здесь не гнездятся, но для них это безопасная остановка, где они могут после длительного перелета отдохнуть, покормиться и набраться сил, а затем уже направиться туда, где будут выводить потомство.

Каждый год ученые «Лосиного острова» ведут учет прилетевших птиц. Вооружившись биноклем и фотоаппаратом, сотрудники парка несколько раз в неделю выезжают на специальные площадки болотного комплекса.

Одна из них — «Чугунный мост». Здесь фиксируют, какие виды появились, сколько особей, как изменились сроки прилета.

Сначала учитываем птиц, которые находятся ближе к нам, а потом с помощью бинокля отправимся к птицам, которые находятся дальше. Пока рядом с нами находятся две пары крякв, четыре пары лысух и одна пара гоголей.

Данные сравнивают с показателями прошлых лет. Ученым важно понимать, как близость города влияет на численность птиц. Помимо привычных видов, можно встретить и краснокнижных особей.

Один из ярких видов, который отмечается каждую весну и держится до осени, — белохвостый орлан, он внесен в Красную книгу России. Они находятся на месте кормления.

Почему нельзя кормить птиц хлебом

Площадка «Чугунный мост» открыта для посетителей. Многие привыкли подкармливать пернатых хлебом, что делать категорически запрещено. Сотрудники объясняют, что такая подкормка не приносит пользы животным, — лучше выбрать овсяные хлопья или геркулес.

В ближайшие недели научный отдел национального парка продолжит мониторинг за птицами. Сотрудникам предстоит выяснить, сколько пар останется выводить потомство и не изменилась ли численность редких видов.