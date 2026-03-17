Весенние каникулы в Подмосковье: топ направлений для активного и интересного отдыха

Школьные каникулы в Московской области в апреле стартуют 6-го числа и продлятся до Дня космонавтики. Как провести их с пользой и удовольствием? 360.ru собрал топ направлений для отдыха с детьми в это время.

Тур по Подольску и Наро-Фоминску Продолжительность маршрута составляет два дня, он берет свое начало в Подольске и заканчивается в Наро-Фоминске. В рамках этого мини-путешествия родители и дети узнают о старинных русских обрядах и истории метро, отдохнут на ферме с животными, посетят театр и захватывающий квест. Любителей активного отдыха ждет красочная перестрелка на пейнтбольной площадке — каждый найдет для себя что-то интересное вне зависимости от возраста.

Фото: Медиасток.рф

Семейный маршрут по Раменскому округу Здесь школьников и их родителей ждет как культурно-познавательный, так и активный отдых. В первый день можно отправиться в главный музей города и посмотреть увлекательные интерактивные и театрализованные экскурсии, а после организовать настоящее мини-путешествие в мир гжельского промысла, посетить творческие мастер-классы. Второй день отдыха можно посвятить активным развлечениям и отдыху на природе: покорению вершин в веревочном парке и на скалодроме, играм в лазертаг.

Фото: Медиасток.рф

Чехов и Серпухов для самых активных Этот тур предполагает посещение двух округов на юге Московской области — Чехова и Серпухова, где детей и их родителей ждут развлечения на любой вкус: веревочные парки, батуты, пейнтбол и лазертаг, музейные и интерактивные квесты, полеты в аэротрубе и игры в виртуальной реальности.

Фото: Медиасток.рф

Ступино и Кашира для детей В рамках небольшого путешествия по городским округам Ступино и Кашира можно посетить интересные места, весело и насыщенно провести время, при этом не устать. В программу входят увлекательные интерактивные музейные программы и мастер-классы, общение с животными, экскурсия в центр спортивного туризма и многое другое.

Фото: Медиасток.рф

Путешествие с детьми в Коломну Коломна считается одним из самых увлекательных городов Подмосковья. В маршрут не вошли древний кремль, старинные храмы и серьезные музеи, но юные путешественники останутся особенно довольными. Для школьников поездка превратится в праздник, который запомнится надолго. Ребят ждут театрализованные представления, дегустация сладостей и мастер-классы.

Фото: Медиасток.рф

Активный маршрут с детьми по Подмосковью Для активных детей и их родителей предлагается особый маршрут по Подмосковью — Ленинскому городскому округу и Подольску. За два дня путешественники посетят шесть мест, где устроят семейный заезд на картах и пообщаются с хаски, побывают в контактной деревне, музее-заповеднике «Горки Ленинские» и других объектах.

Фото: Медиасток.рф

Маршрут по востоку Подмосковья Тур подойдет для семейного уик-энда — тут запланированы посещение Богородского и Орехово-Зуевского городских округов, экскурсия в Дом-музей Морозова, опыты в музее Эйнштейна, спектакль ногинского театра и многое другое. Путешественники узнают о традициях северных народов, покормят животных и отдохнут на природе, а также получат много острых ощущений на хоррор-квесте.

Фото: Медиасток.рф

Красногорск и Одинцово Этот маршрут по двум городским округам ближнего Подмосковья отличается разнообразием — можно посетить Красногорский филиал Музея Победы, Музей техники Вадима Задорожного, пищевой кванториум «Вкусная лаборатория» и веревочный парк. Если после увлекательных интерактивов захочется отдохнуть на природе, отличным вариантом станет прогулка в парке «Ивановские пруды» или в парке Малевича.

Фото: Медиасток.рф

Поездка в Дмитров В Дмитровском городском округе можно отправиться на ферму «Российские альпаки», ферму «Страусленд», заглянуть в Музей лягушки или отдохнуть в парке активного отдыха X-Land. Подробно с маршрутами можно ознакомиться на сайте welcome.mosreg.ru.