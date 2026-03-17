Весенние каникулы в Подмосковье: топ направлений для активного и интересного отдыха
Школьные каникулы в Московской области в апреле стартуют 6-го числа и продлятся до Дня космонавтики. Как провести их с пользой и удовольствием? 360.ru собрал топ направлений для отдыха с детьми в это время.
Тур по Подольску и Наро-Фоминску
Продолжительность маршрута составляет два дня, он берет свое начало в Подольске и заканчивается в Наро-Фоминске. В рамках этого мини-путешествия родители и дети узнают о старинных русских обрядах и истории метро, отдохнут на ферме с животными, посетят театр и захватывающий квест.
Любителей активного отдыха ждет красочная перестрелка на пейнтбольной площадке — каждый найдет для себя что-то интересное вне зависимости от возраста.
Семейный маршрут по Раменскому округу
Здесь школьников и их родителей ждет как культурно-познавательный, так и активный отдых.
В первый день можно отправиться в главный музей города и посмотреть увлекательные интерактивные и театрализованные экскурсии, а после организовать настоящее мини-путешествие в мир гжельского промысла, посетить творческие мастер-классы.
Второй день отдыха можно посвятить активным развлечениям и отдыху на природе: покорению вершин в веревочном парке и на скалодроме, играм в лазертаг.
Чехов и Серпухов для самых активных
Этот тур предполагает посещение двух округов на юге Московской области — Чехова и Серпухова, где детей и их родителей ждут развлечения на любой вкус: веревочные парки, батуты, пейнтбол и лазертаг, музейные и интерактивные квесты, полеты в аэротрубе и игры в виртуальной реальности.
Ступино и Кашира для детей
В рамках небольшого путешествия по городским округам Ступино и Кашира можно посетить интересные места, весело и насыщенно провести время, при этом не устать.
В программу входят увлекательные интерактивные музейные программы и мастер-классы, общение с животными, экскурсия в центр спортивного туризма и многое другое.
Путешествие с детьми в Коломну
Коломна считается одним из самых увлекательных городов Подмосковья. В маршрут не вошли древний кремль, старинные храмы и серьезные музеи, но юные путешественники останутся особенно довольными.
Для школьников поездка превратится в праздник, который запомнится надолго. Ребят ждут театрализованные представления, дегустация сладостей и мастер-классы.
Активный маршрут с детьми по Подмосковью
Для активных детей и их родителей предлагается особый маршрут по Подмосковью — Ленинскому городскому округу и Подольску.
За два дня путешественники посетят шесть мест, где устроят семейный заезд на картах и пообщаются с хаски, побывают в контактной деревне, музее-заповеднике «Горки Ленинские» и других объектах.
Маршрут по востоку Подмосковья
Тур подойдет для семейного уик-энда — тут запланированы посещение Богородского и Орехово-Зуевского городских округов, экскурсия в Дом-музей Морозова, опыты в музее Эйнштейна, спектакль ногинского театра и многое другое.
Путешественники узнают о традициях северных народов, покормят животных и отдохнут на природе, а также получат много острых ощущений на хоррор-квесте.
Красногорск и Одинцово
Этот маршрут по двум городским округам ближнего Подмосковья отличается разнообразием — можно посетить Красногорский филиал Музея Победы, Музей техники Вадима Задорожного, пищевой кванториум «Вкусная лаборатория» и веревочный парк.
Если после увлекательных интерактивов захочется отдохнуть на природе, отличным вариантом станет прогулка в парке «Ивановские пруды» или в парке Малевича.
Поездка в Дмитров
В Дмитровском городском округе можно отправиться на ферму «Российские альпаки», ферму «Страусленд», заглянуть в Музей лягушки или отдохнуть в парке активного отдыха X-Land.
Подробно с маршрутами можно ознакомиться на сайте welcome.mosreg.ru.