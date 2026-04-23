Вектор на социальную поддержку. Брынцалов решил участвовать в выборах в Мособлдуму нового созыва
Действующий председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов подал документы для участия в процедуре предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты регионального парламента от партии «Единая Россия». За пять лет работы в регионе под его руководством приняли 190 социальных законов.
Различные меры поддержки сейчас получают около трех миллионов жителей Подмосковья. Брынцалов напомнил о масштабной работе команды подмосковных единороссов в рамках народной программы, с которой партия шла на выборы пять лет назад. В 2021 году жители Московской области направили сотни тысяч наказов, и на сегодняшний день они реализованы более чем на 93%.
«В народной программе реализовано порядка 93%, и мы в этом году хотим закрыть их полностью», — отметил Брынцалов.
Он добавил, что, например, в Реутове остро стоял вопрос с социальными объектами в микрорайоне 10А. Сейчас вопрос снят — открыта школа на 1100 мест, детский сад на 250 мест и поликлиника на 750 мест.
Спикер подчеркнул, что в Московской области реализуют самую масштабную программу капремонта объектов образования. За пять лет обновили порядка 500 и построили свыше 300 школ и детсадов. В регионе открыли сотни центров инженерного образования для детей.
Положительная динамика и у здравоохранения: возвели 60 медучреждений, привлекли около 60 тысяч врачей и профильных специалистов.
Брынцалов обратил внимание, что отдельным приоритетом в работе областного парламента стала поддержка участников спецоперации и их семей. С 2022 года приняли около 20 соответствующих законов, а всего в регионе действует около 40 региональных льгот для защитников и их близких. Подмосковье стало первым регионом в стране, где был принят закон о бесплатной комплексной реабилитации.
Подача документов на праймериз «Единой России» завершается
Подал документы на предварительное голосование и руководитель отделения «Молодой гвардии Единой России» в Ленинском городском округе Данила Сорокопудов.
«Решение участвовать в предварительном голосовании — это логичное продолжение моей работы. Я представляю молодое поколение, которое готово не только говорить о проблемах, но и брать на себя ответственность за их решение», — сказал Сорокопудов.
Еще один кандидат — Дарья Говор — заведующая филиалом культурно-досугового центра «Красногорье».
«В случае успеха на голосовании мне бы хотелось поддержать сферу культуры и воплотить все наши мечты в реальность», — призналась она.
Впоследствии избиратели смогут выбрать наиболее достойных кандидатов, которые представят партию на сентябрьских выборах в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы депутатов. Среди кандидатов ветераны СВО, медики, социальные педагоги, общественные деятели. Подавляющее большинство — новые лица в политике. Более 130 кандидатов — представители промышленных предприятий и бизнеса.
Голосование пройдет в электронном формате с 25 по 31 мая.