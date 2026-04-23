Вектор на социальную поддержку. Брынцалов решил участвовать в выборах в Мособлдуму нового созыва

Действующий председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов подал документы для участия в процедуре предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты регионального парламента от партии «Единая Россия». За пять лет работы в регионе под его руководством приняли 190 социальных законов.

Различные меры поддержки сейчас получают около трех миллионов жителей Подмосковья. Брынцалов напомнил о масштабной работе команды подмосковных единороссов в рамках народной программы, с которой партия шла на выборы пять лет назад. В 2021 году жители Московской области направили сотни тысяч наказов, и на сегодняшний день они реализованы более чем на 93%.

«В народной программе реализовано порядка 93%, и мы в этом году хотим закрыть их полностью», — отметил Брынцалов.

Он добавил, что, например, в Реутове остро стоял вопрос с социальными объектами в микрорайоне 10А. Сейчас вопрос снят — открыта школа на 1100 мест, детский сад на 250 мест и поликлиника на 750 мест.

Спикер подчеркнул, что в Московской области реализуют самую масштабную программу капремонта объектов образования. За пять лет обновили порядка 500 и построили свыше 300 школ и детсадов. В регионе открыли сотни центров инженерного образования для детей.

Положительная динамика и у здравоохранения: возвели 60 медучреждений, привлекли около 60 тысяч врачей и профильных специалистов.

Брынцалов обратил внимание, что отдельным приоритетом в работе областного парламента стала поддержка участников спецоперации и их семей. С 2022 года приняли около 20 соответствующих законов, а всего в регионе действует около 40 региональных льгот для защитников и их близких. Подмосковье стало первым регионом в стране, где был принят закон о бесплатной комплексной реабилитации.