Вечный огонь вновь зажгли в Дедовске под Истрой благодаря «Единой России»

В преддверии 81-й годовщины Победы в парке «Фабричный» в Дедовске состоялась торжественная церемония зажжения Вечного огня у мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник подключили к магистральному газоснабжению. Раньше огонь здесь зажигали только в праздники — от автономного источника.

Право зажечь пламя Победы доверили руководителю отделения Ассоциации ветеранов СВО Истры Андрею Олейникову и юнармейцу Дедовской школы № 1 Максиму Низовкину. «Для меня как юнармейца и жителя Истры это огромная честь и личная ответственность. Зажечь Вечный огонь в своем городе, рядом с ветеранами и одноклассниками — событие, эмоции от которого трудно передать словами. Когда я держал факел, особенно остро почувствовал, что это и есть настоящая связь поколений», — поделился Максим. Депутат Мособлдумы от «Единой России» Игорь Власов рассказал, что подключение мемориала к магистральному газоснабжению было одним из наказов жителей в народную программу «Единой России». «По инициативе „Единой России“ подключение мемориалов к газоснабжению и сам природный газ для непрерывной работы Вечных огней с 2022 года стали бесплатными. Предложение было поддержано нашим лидером, президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Теперь символ Победы здесь не погаснет и будет действительно гореть вечно!» — заверил депутат.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов подчеркнул, что для сотрудников Мособлгаза зажжение и обслуживание Вечных огней — огромная честь и особая ответственность. «Для нас это не просто работа, а дань памяти героям, благодаря которым мы живем. Очень важно, чтобы эта память сохранялась и передавалась следующим поколениям», — сказал он. В торжественном мероприятии также приняли участие ветераны, бойцы СВО, молодогвардейцы, школьники и жители округа. Для многих обновление мемориала имеет глубокий личный смысл. Жительница Дедовска Галина Шапошникова уже много лет приходит к памятнику 9 Мая с портретами погибших на фронте родственников. Она рассказала, что ее дед ушел на фронт в августе 1941-го и погиб под Ржевом, а дядя-летчик отдал жизнь в боях при освобождении Краснодара. «Я родилась в этом городе, и для нашей семьи эта традиция — святое. Каждый год мы приходим сюда, чтобы поклониться героям. Теперь огонь будет гореть всегда, и это большая радость: место памяти наших родных и всех защитников Отечества останется вечно живым», — поделилась она. Мемориал «Вечная память героям, павшим в годы Великой Отечественной войны» был установлен на месте захоронения воинов, умерших от ран и болезней. Погребения проводились в парке начиная с зимы 1941–1942 годов, когда в Дедовске располагались полевые госпитали.

После войны на месте захоронения появился обелиск, ставший впоследствии центральной частью мемориального комплекса. Сегодня это место памяти и уважения к подвигу павших защитников Отечества, напоминающее о трагических событиях военных лет и вкладе местных жителей в Победу. В преддверии 9 Мая впервые торжественно зажгли Вечный огонь и в поселке Шатурторф у памятника Неизвестному Солдату. По народной программе «Единой России» ко Дню Победы здесь провели масштабную реконструкцию: отремонтировали фигуру воина, обновили мемориальные таблички, выложили новую плитку и установили постамент со звездой, к которому также подвели магистральный газ.