«Вечная память вашему сыну». Воробьев передал звезду Героя России родителям погибшего бойца СВО
Воробьев вручил звезду Героя РФ родителям погибшего бойца СВО из Балашихи
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и командующий ВВС генерал-лейтенант Сергей Кобылаш передали золотую звезду Героя России родителям погибшего участника СВО Евгения Фадина. Он погиб в прошлом году в возрасте 27 лет при выполнении боевой задачи.
Евгений Фадин служил по контракту, а с апреля 2023 года участвовал в проведении специальной военной операции, где командовал группой БПЛА. На его счету уничтожение более 10 единиц вражеской техники. Он также награжден медалями «За отвагу», «За боевые отличия», «За укрепление боевого содружества».
Указом президента России Владимира Путина за героизм, мужество и отвагу Евгению Фадину посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
Андрей Воробьев поблагодарил родителей Евгения и отметил его заслуги не только в зоне СВО, но и в других горячих токах.
«Со своей стороны мы стараемся делать все необходимое, чтобы оказать заботу о тех, кто находится сегодня на передовой, защищает нашу страну. Вечная память вашему сыну, нашему герою», — заявил Андрей Воробьев.
Сергей Кобылаш рассказал, что прапорщику Евгению Фадину удалось обеспечить стабильную и бесперебойную работу комплекса БПЛА и осуществить своевременную передачу разведывательной информации о противнике.
Его действия в условиях повышенного риска позволили обнаружить и уничтожить семь пунктов военного управления, 11 складов, 18 складов вооружения, три радиолокационные станции и три пусковые установки ЗРК С-300.
Евгений Фадин родом из Балашихи, он сын полковника в запасе Владислава Евгеньевича, который отдал почти сорок лет службе в вооруженных силах. Вместе с супругой Мариной Владимировной он выразил благодарность министерству обороны за открытие мемориала на территории воинской части.
«Вечная память всем героям, погибшим за нашу великую родину. Слава России! Победа будет за нами!» — подчеркнул Владислав Евгеньевич.
Кроме того, он поблагодарил правительство России, Минобороны, ВКС, а также подразделения БПЛА за высокую оценку деятельности сына в зоне СВО. Отдельные слова благодарности он выразил Андрею Воробьеву за организацию мероприятия.