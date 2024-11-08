«Вечная память вашему сыну». Воробьев передал звезду Героя России родителям погибшего бойца СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и командующий ВВС генерал-лейтенант Сергей Кобылаш передали золотую звезду Героя России родителям погибшего участника СВО Евгения Фадина. Он погиб в прошлом году в возрасте 27 лет при выполнении боевой задачи.

Евгений Фадин служил по контракту, а с апреля 2023 года участвовал в проведении специальной военной операции, где командовал группой БПЛА. На его счету уничтожение более 10 единиц вражеской техники. Он также награжден медалями «За отвагу», «За боевые отличия», «За укрепление боевого содружества».

Указом президента России Владимира Путина за героизм, мужество и отвагу Евгению Фадину посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Андрей Воробьев поблагодарил родителей Евгения и отметил его заслуги не только в зоне СВО, но и в других горячих токах.

«Со своей стороны мы стараемся делать все необходимое, чтобы оказать заботу о тех, кто находится сегодня на передовой, защищает нашу страну. Вечная память вашему сыну, нашему герою», — заявил Андрей Воробьев.