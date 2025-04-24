Важность сохранения памяти о Великой Победе обсудили в Мособлдуме

В преддверии праздновани 80-летия Победы и Года защитника Отечества в Московской областной думе прошла конференция «Города Великой Победы: историческая память и современное прочтение». В мероприятии участвовали депутаты, представители власти, религиозных и молодежных организаций.

Города воинской доблести Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что в Подмосковье 35 населенных пунктов носят звание города воинской доблести. В ближайшее время рассмотрят ходатайства в отношении еще девяти территорий. «В честь присвоения этого почетного звания обязательно устанавливается стела. С 2016 года они появились почти везде, кроме шести населенных пунктов», — подчеркнул спикер регионального парламента.

По его словам, мемориалы нужны не только для исполнения закона — это места, где жители могут почтить память героев. Присвоение звания населенным пунктам сопровождает тщательное изучение архивных документов.

Фото: Пресс-служба Мособлдумы 1/3 Фото: Пресс-служба Мособлдумы 2/3 Фото: Пресс-служба Мособлдумы 3/3

«У нас в регионе 12 поисковых объединений, в которые входит 113 поисковых отрядов. Это более трех тысяч человек. Ежегодно они находят и с почестями предают земле останки сотен защитников Родины», — рассказал Брынцалов. Духовная составляющая Победы К участникам мероприятия обратился архиепископ Подольский и Люберецкий, секретарь Архиерейского совета Московской митрополии Аксий. Он выразил мнение, что для Победы очень важна сила духа. В свою очередь, председатель Духовного управления мусульман, муфтий Московской области Рушан Аббясов назвал важнейшими составляющими успеха на поле боя единство, мужество веру в правоту. Новые меры патриотического воспитания Заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов на конференции предложил установить День освобождения от фашистов для поселений с почетным званием и дополнить закон о патриотическом воспитании методическими нормами. Позже слово перешло к заместителю прокурора региона Сергею Рокитянскому, который заявил, что суд признал факт геноцида на территории Подмосковья в годы войны. По его словам, оккупанты намеренно истребили 4766 человек, среди которых было 279 детей и 2000 военнопленных. Инициативы по сохранению исторической памяти В рамках конференции прозвучали новые предложения, которые позволят сохранить историческую память.

Так, депутат Государственной думы Денис Майданов выдвинул идею перенести «Уроки о важном» в школах на более позднее время. «Они стоят первыми в расписании по понедельникам, и многие их пропускают — просыпают, опаздывают или просто не приходят. Предлагаю перенести эти уроки на третий или четвертый. Пусть они останутся в понедельник, но у школьников не будет возможности их пропустить», — отметил он.

Фото: Пресс-служба Мособлдумы 1/5 Фото: Пресс-служба Мособлдумы 2/5 Фото: Пресс-служба Мособлдумы 3/5 Фото: Пресс-служба Мособлдумы 4/5 Фото: Пресс-служба Мособлдумы 5/5

Члены молодежного парламента, в свою очередь, предложили озвучивать почетные звания городов в транспорте. Благоустройство мемориалов Первый заместитель министра благоустройства Московской области Евгений Афанасенков предложил провести работы по благоустройству территорий, связанных с военными событиями. Таких объектов в регионе почти 2,4 тысячи. «Мы хотим выйти с инициативой — сформировать на следующий год отдельное мероприятие, в рамках которого данные памятники должны будут капитально отремонтировать, а прилегающие территории привести в порядок, хотя бы с минимальным набором работ: с установкой видеонаблюдения, освещения, твердых покрытий и подходов, малых архитектурных форм, урн и скамеек и — при необходимости — с проведением озеленения», — предложил Афанасенков. В финале конференции Игорь Брынцалов предложил проработать все предложения с ведомствами и муниципальными образованиями. «Мы должны двигаться вперед и вовлекать в эту работу нашу молодежь, ветеранов, воинов спецоперации, глав городских округов и общественные организации. Это большое и важное дело», — подчеркнул он.