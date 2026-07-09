09 июля 2026 15:50 «Важное событие для Богородского округа». Воробьев — об оснащении новой многопрофильной поликлиники в Ногинске Андрей Воробьев: детское отделение начало работу в новой поликлинике в Ногинске Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

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В микрорайоне Заречье в Ногинске начал работу новый многофункциональный амбулаторно-поликлинический центр, рассчитанный на 55 тысяч жителей — как детей, так и взрослых. О возможностях комплекса рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

При поддержке президента России в области активно строят медицинские учреждения. Речь идет и об уже открытом детском центре в Красногорске, и о комплексе в Балашихе, который планируют сдать через два года. Кроме того, новый объект возводят в Мытищах.

«Открытие поликлиники в Ногинске — заметное, важное событие для Богородского округа. Это настоящий медицинский центр, который оснащен всем необходимым оборудованием — КТ, МРТ, маммограф, рентген, УЗИ. И самое главное — врачи, которыми мы очень дорожим. У нас есть и муниципальные программы, и региональные, направленные на их поддержку», — уточнил Андрей Воробьев.

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Более 15 направлений помощи и современное оборудование

Поликлинику построили в рамках президентского проекта «Продолжительная и активная жизнь». Она рассчитана на 500 посещений за смену, из которых 350 приходятся на взрослых пациентов и 150 — на детей. «Это не просто поликлиника, это многофункциональный, многопрофильный амбулаторный поликлинический центр, который очень важен для Богородского городского округа. Детское отделение уже начало работу, взрослое полностью готово. Сейчас мы ожидаем получения разрешительных документов на эксплуатацию рентгеновского тяжелого оборудования. И, соответственно, после этого сразу запускаем», — рассказал главврач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

В центре будут работать терапевтическое и педиатрическое отделения, службы неотложной помощи, диагностические кабинеты, отделения эндоскопии, хирургии, офтальмологии, а также Центр амбулаторной онкологической помощи и Центр диспансеризации участников СВО и членов их семей.

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Для учреждения закупили более 11 тысяч единиц медицинской техники, включая МРТ, КТ, маммограф, рентгеновские аппараты и современные ультразвуковые системы. Новые возможности для лечения и соответствие стандартам По словам участкового терапевта Евгении Бакшаевой, которая работает в Ногинске после переезда из Приморского края, современная техника позволит проводить большинство необходимых исследований на месте, не направляя пациентов в другие медицинские организации. «Новая поликлиника — это подарок судьбы. Здесь удобно и врачам, и пациентам. У нас появилось новое современное оборудование, в том числе то, которого не было в старом здании», — пояснила она. В учреждении оборудовали комфортные зоны ожидания, детские игровые пространства, удобную навигацию и безбарьерную среду. На прилегающей территории обустроили парковку и прогулочные зоны, а также предусмотрели озеленение и детскую площадку.

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«Мы пришли с ребенком в новую поликлинику к хирургу. Само здание красивое, современное, внутри все сделано специально для детей, для матери, есть детская площадка. Впечатление очень хорошее. И врач замечательный, мы до этого у нее уже были», — поделилась впечатлениями местная жительница Наталья Морозова.

Ценные кадры Сегодня учреждение укомплектовано более чем на 90%: здесь работают 90 врачей и 170 специалистов среднего медицинского персонала. Осенью коллектив пополнят выпускники медицинских вузов и колледжей, а для привлечения новых кадров в регионе продолжают действовать программы поддержки медработников. «Я приехал из Владивостока сначала в Санкт-Петербург, там жил, работал хирургом, затем уехал. Увидел в новостях, что в Ногинске открывается новая поликлиника и решил попробовать. Подал заявление на прием на работу, на него откликнулись, провели собеседование, после чего мы решили переехать в Ногинск. В итоге вместе с супругой работаем в новом современном здании, она у меня тоже врач. Здесь полный цикл оказания медпомощи, все очень нравится, поэтому планируем остаться тут надолго», — рассказал врач-хирург Максим Сахоньков.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

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