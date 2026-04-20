В преддверии «Диктанта Победы» в Подмосковье открылись фотовыставки

В Московской области открылись фотовыставки, приуроченные к «Диктанту Победы». Экспозиции отражают историю проекта, а также рассказывают о подвигах героев Московской области в годы Великой Отечественной войны. Тест на знание истории пройдет 24 апреля на более чем 1400 площадках региона. В этом году он посвящен 130-летию со дня рождения Георгия Жукова, а часть вопросов — битве за Москву.

Выставки «Диктант Победы» — это не просто собрание экспонатов, а настоящий диалог с поколением победителей, отметил на открытии в Видном Ленинского округа региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.

«Благодаря проекту мы не просто сохраняем подлинные страницы Великой Отечественной войны, но и передаем их молодежи в современных, понятных форматах. Каждый стенд — это истории человеческих судеб, примеры подвига и чести. А участие в „Диктанте Победы“ — это возможность не только проверить свои знания, но и почувствовать личную ответственность за сохранение памяти. Пока жива память, Победа остается бессмертной», — подчеркнул Владимир Вшивцев.

На выставке в Видном можно увидеть, как проект расширяет географию — от Арктики до МКС. Отдельный блок экспозиции посвятили нововведениям 2026 года, позволяющим участникам готовиться к диктанту в интерактивном формате.

«Я участвовал в „Диктанте Победы“ в 2025 году — у нас в округе было много площадок на выбор. Такие выставки очень полезны: за 15-20 минут можно освежить знания и лучше подготовиться к диктанту. Обязательно приведу сюда ребенка», — поделился житель Ленинского округа Максим Крощук.

В Орехово-Зуеве выставка открылась в парке Победы. В годы войны здесь работали предприятия, снабжавшие фронт боеприпасами. Один только завод № 6 (ныне «Стекломаш») произвел четыре миллиона снарядов для «Катюш». Через крупнейшую в европейской части России станцию Орехово шли эшелоны: на запад — с техникой и войсками, на восток — с гражданскими и эвакуируемыми предприятиями.

На стендах представлены также кадры добычи торфа, обеспечивавшего Москву энергией суровой зимой 1941–1942 годов, и фото создания жителями оборонительных рубежей под столицей. Тысячи ореховозуевцев участвовали в их строительстве. Эти укрепления помогли Красной армии не пропустить врага к Москве, а затем перейти в успешное контрнаступление. Это лишь часть исторических фактов и подвигов, благодаря которым Орехово-Зуево получило звание «Город Трудовой Доблести и Славы».

Экспозиция в Наташинском парке Люберец построена как путешествие по истории самого проекта. Здесь представлены архивные материалы, статистика и примеры уникальных площадок — от детских центров «Артек» и «Орленок» до арктических станций и нефтяных платформ. Отдельный блок посвящен новым форматам: акциям «Диктант под стук колес» и «АвиаДиктант», когда участники пишут тест прямо в пути.

Руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей в Люберцах Алеся Давранова отмечает, что большинство участников акции — почти 70% — молодежь и дети.

«Когда видишь, что диктант пишут не только в школах, но и в поездах, аэропортах, на борту самолета и даже в космосе, понимаешь, что это действительно грандиозная объединяющая история», — сказала Алеся Давранова.

А люберчанка Татьяна Антонова призналась, что только благодаря выставке осознала масштаб «Диктанта Победы»: «Оказалось, это не просто проверка знаний, а большая история, в которой участвуют сотни тысяч людей — от школьников до космонавтов. Важно, что вопросы касаются не только известных фактов, но и малоизученных страниц истории».

В 2026 году «Единая Россия» проведет «Диктант Победы» в восьмой раз. В прошлом году в международной патриотической акции приняли участие жители 97 стран, в России и за ее пределами работали десятки тысяч площадок — от школ и вузов до атомных станций, площадок в Арктике и даже Международной космической станции. В Подмосковье диктант написали порядка 70 тысяч жителей.