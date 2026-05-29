В Подмосковье запустили производство субстанций для лекарственных препаратов
ГК «ХимРар» запустила производство инновационных фармацевтических субстанций
В Химках запустили новое производство фармацевтических субстанций — основы для препаратов от онкологии, ВИЧ, гепатита С, заболеваний нервной системы и нарушений обмена веществ. В открытии комплекса приняли участие министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева. Подробности — в сюжете 360.ru.
Новый этап для российской фармацевтики
На мощностях нового производственного комплекса ГК «ХимРар» будут выпускать активные фармсубстанции, что позволит наладить полный цикл производства собственных инновационных лекарственных препаратов в области онкологии, ВИЧ, гепатита С, метаболических заболеваний и болезней центральной нервной системы.
Запуск предприятия в Химках называют одним из крупнейших проектов отечественной фармацевтики последних лет. Новый комплекс позволит выпускать в России собственные компоненты для жизненно важных лекарств и снизить зависимость от зарубежных поставок.
Мощность предприятия составит до 50 тонн продукции в год. Производство полностью автоматизировано, а работать здесь будут более 100 специалистов — химики, инженеры, технологи и сотрудники лабораторий. Инвестиции в проект достигли почти двух миллиардов рублей.
Производство выросло после пандемии
Идея расширения предприятия появилась еще во время пандемии коронавируса, когда поставки сырья из-за рубежа оказались под угрозой. Тогда компания смогла в короткие сроки разработать отечественный препарат для лечения COVID-19.
Теперь предприятие запускает производство сразу нескольких видов фармацевтических субстанций для современных лекарств. Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов отметил, что проект соответствует задачам, поставленным президентом в майском указе 2024 года.
«Фонд развития промышленности софинансировал приобретение части оборудования, которое мы сегодня увидели», — подчеркнул глава Минпромторга.
Подмосковье укрепляет позиции фармцентра
Сейчас в Московской области выпускают каждый четвертый лекарственный препарат страны. Новое производство должно усилить позиции региона как одного из ключевых центров российской фармацевтики.
Зампред правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева напомнила, что проект получил поддержку региона, в том числе по программе «Земля за рубль».
«Это следующий качественно новый шаг в развитии», — отметила она.
После церемонии открытия гостям показали современные лаборатории и производственные линии предприятия. Первые промышленные партии продукции здесь планируют выпустить уже в этом году.