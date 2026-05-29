В Подмосковье запустили производство субстанций для лекарственных препаратов

В Химках запустили новое производство фармацевтических субстанций — основы для препаратов от онкологии, ВИЧ, гепатита С, заболеваний нервной системы и нарушений обмена веществ. В открытии комплекса приняли участие министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева. Подробности — в сюжете 360.ru.

Новый этап для российской фармацевтики

На мощностях нового производственного комплекса ГК «ХимРар» будут выпускать активные фармсубстанции, что позволит наладить полный цикл производства собственных инновационных лекарственных препаратов в области онкологии, ВИЧ, гепатита С, метаболических заболеваний и болезней центральной нервной системы.

Запуск предприятия в Химках называют одним из крупнейших проектов отечественной фармацевтики последних лет. Новый комплекс позволит выпускать в России собственные компоненты для жизненно важных лекарств и снизить зависимость от зарубежных поставок.

Мощность предприятия составит до 50 тонн продукции в год. Производство полностью автоматизировано, а работать здесь будут более 100 специалистов — химики, инженеры, технологи и сотрудники лабораторий. Инвестиции в проект достигли почти двух миллиардов рублей.