В Подмосковье запустили проект по обучению безопасному поведению на дорогах

В Московской области стартовал социальный проект «Лаборатория дорожной культуры Урбантех», направленный на формирование навыков безопасного поведения на дорогах среди детей и взрослых. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Первым мероприятием проекта стал Чемпионат ПДД среди детей, который прошел 8 июля в детском оздоровительном лагере «Искра» в городском округе Красногорск. Участники соревновались в знании правил дорожного движения, проходили тематические станции, посвященные безопасному поведению на дороге, проверяли внимательность, скорость реакции и умение принимать решения в нестандартных ситуациях.

Одной из самых востребованных площадок чемпионата стал VR-тренажер «Мир безопасных дорог», разработанный совместно с Минтрансом Подмосковья для школьников региона. С помощью технологий виртуальной реальности дети проходили привычные городские маршруты — от дома до школы, в парк и обратно домой, учились безопасно переходить дорогу и взаимодействовать с транспортом. Особое внимание в тренажере уделено правилам безопасного передвижения на самокатах.

За прохождение тренажера каждый ребенок получил памятные подарки: световозвращающий браслет, тематическую раскраску по изучению ПДД и набор стикеров с правилами и роботом-наставником Семафором — любимым персонажем детей в виртуальной реальности.

«Пропаганда безопасности дорожного движения остается одним из наиболее эффективных инструментов снижения аварийности. Поэтому мы последовательно развиваем проекты, направленные на формирование культуры безопасного поведения у всех участников дорожного движения — детей, водителей, пользователей СИМ и людей старшего возраста», — отметил глава министерства Марат Сибатулин.

Команда «Лаборатории» будет разрабатывать, тестировать и внедрять современные образовательные решения для школ, детских лагерей и городской среды, уделяя особое внимание их практической эффективности. В числе разработок проекта — VR-тренажер «Мир безопасных дорог», образовательные наборы «Дом — Школа — Дом» для построения персонального безопасного маршрута, световозвращающие элементы, раскраски для изучения ПДД, информационные таблички для пользователей СИМ, наборы для самоконтроля трезвости и другие инструменты, направленные на повышение дорожной грамотности.

Чемпионат стал лишь первым шагом. В дальнейшем образовательные программы «Лаборатории дорожной культуры» планируется проводить и в других муниципалитетах Московской области.