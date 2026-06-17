В Подмосковье введут новые меры поддержки для внедрения промышленных роботов

Круглый стол «Единой России» на тему «Промышленность и экономика: итоги, перспективы развития» прошел в Балашихе. В нем приняли участие около 70 представителей бизнеса.

Представители фа брики вентиляции «Галвент», компаний «Коттон Клаб» и «АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР» рассказали о том, как роботизация влияет на эффективность их работы. Такие технологии успешно применяют в машиностроении, фармацевтике и других отраслях.

«Главный запрос, который мы услышали от делового сообщества, — нужны действенные меры государственной поддержки, важно создать условия для обновления производств. Мы этот запрос услышали и переводим его в законодательную плоскость. Вопрос обсуждался с правительством региона и планируем, что покупатели роботов в Подмосковье смогут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом и льготой по налогу на имущество», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ожидается, что инвестиционный налоговый вычет поддержит крупные проекты, связанные с роботизацией, где объем вложений за последний год достиг 200 миллионов рублей.

Предприятия получат возможность списания до 90% вложений в основные средства за счет льготы по региональной части налога и до 10% — по федеральной.

Кроме того, предусмотрена льгота по налогу на имущество, позволяющая обнулить его на три года.

«Президент поставил задачу — войти в число 25 ведущих государств мира по уровню внедрения промышленных роботов. И Московская область здесь уже во многом задает темп. Мы находимся на лидирующих позициях: около 10% всех роботов, работающих сегодня на российских предприятиях, сосредоточено именно в нашем регионе», — добавил Игорь Брынцалов.

В народной программе «Единой России» создание условий для бизнеса стоит отдельной задачей. Это позволит обеспечить рост качества жизни людей.

«Когда бизнес развивается — появляются рабочие места, растут отчисления в бюджет, а значит, у нас появляются ресурсы, чтобы ремонтировать школы, строить детсады и обновлять спорткомплексы. Это единая цепочка, и народная программа как раз направлена на системную работу на благо каждого жителя», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.