Сегодня 19:12 В Подмосковье в преддверии «Диктанта Победы» прошел автопробег ретротехники

В Московской области прошел Автопробег Победы, организованный «Единой Россией». Более 30 ретроавтомобилей проехали по улицам трех городских округов: Черноголовка, Лосино-Петровский и Фрязино.

«Маршрут автопробега в Подмосковье выстроен не случайно: от Государственного военно-технического музея в Черноголовке через значимые исторические точки до Центрального музея Военно-воздушных сил в Монино. Когда проходишь этот путь, по-другому воспринимаешь масштаб событий и цену Победы. Особенно важно, что в акции участвуют семьи наших бойцов, молодежь, жители округов. Это делает ее живой и настоящей — память здесь не формальная, она через личное участие и отношение каждого», — отметил глава Щелково, секретарь местного отделения партии Андрей Булгаков. По маршруту колонну встречали жители, а атмосферу дополняли песни военных лет. Колонна, в числе которой были культовая «Победа» и «Москвич», стала одной из самых ярких. Была здесь и знаменитая «Волга», к которой у руководителя Ассоциации ветеранов СВО во Фрязино Александра Товаренко особое отношение.

«Эта „Волга“ для меня особенная — она появилась еще до начала СВО и с тех пор не раз участвовала в гуманитарных миссиях по всей стране. Ни разу не подвела. Для меня участие в автопробеге — это про память о подвигах наших дедов и поддержка ребят, которые сегодня выполняют задачи», — сказал он.

Финальной точкой маршрута стал Центральный музей Военно-воздушных сил в Монино, где участников встретили ветераны и жители. В этом году «Единая Россия» проведет «Диктант Победы» в восьмой раз. Проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны можно будет на сайте диктантпобеды.рф и на одной из 1400 оффлайн площадок Московской области. В этом году исторический тест посвящен 130-летию со дня рождения Маршала Победы Георгия Жукова, а часть вопросов — битве за Москву. В прошлом году в международной патриотической акции приняли участие жители 97 стран, в России и за ее пределами работали десятки тысяч площадок: от школ и вузов до атомных станций, площадок в Арктике и даже на Международной космической станции. В Подмосковье диктант написали порядка 70 тысяч жителей.