04 августа 2026 17:16 В Подмосковье проверили доступность городских объектов для ветеранов СВО Подмосковье

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Депутаты, Ассоциация ветеранов СВО Центр занятости и Социальный фонд вместе с работодателями представили участникам спецоперации программы переобучения, варианты трудоустройства и обсудили качество городской среды для ветеранов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения.

Депутат Госдумы, федеральный координатор партийного проекта «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев главными вопросами для адаптации ветеранов спецоперации к мирной жизни назвал создание подходящих рабочих мест и безбарьерной среды, организацию переобучения и развитие адаптивного спорта. Он также рассказал об адаптации туристической инфраструктуры для участников СВО с инвалидностью: от гостиниц и достопримечательностей до аэропортов, вокзалов и городского транспорта. Терентьев сообщил, что в регионе по поручению губернатора проверили доступность более 260 объектов в 40 городских и муниципальных округах: жилых комплексов и подъездов, поликлиник, магазинов, аптек, парков, учреждений культуры и спорта. «Где-то не хватает пониженного бордюра, где-то нужен пологий пандус. Есть жесткие требования к новым объектам, но главный вызов — старый фонд: если приспособить жилье технически невозможно, важно оперативно переселять тех, кто в этом нуждается. Кроме того, нужна подготовка специалистов, которые понимают особенности людей с разными формами инвалидности: тренеров, преподавателей, персонала», — отметил Михаил Терентьев.

Выявленные в городах нарушения, по словам парламентария, оперативно устраняются: в Люберцах уже установлен перекатной пандус у аптеки, а также предусмотрена передача ступенькохода и установка потолочной системы перемещения в квартире ветерана СВО. В Чехове установили дорожные знаки и нанесли разметку парковочных мест для инвалидов у жилых домов. В Коломне в жилом доме, где проживает участник СВО, установлен подъемник и оборудованы парковочные места. Руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Виктор Дядюра рассказал о комплексной поддержке бойцов, включающей реабилитацию. «Мы сопровождаем ветеранов по всем вопросам, помогаем получать протезы, адаптируем жилые помещения и подъезды. По поручению главы Щелково, у домов обустроены парковочные места для инвалидов. Например, моя машина стоит прямо напротив подъезда. Зимой в гололед ходить на протезе опасно, а благодаря выделенному месту я спокойно сажусь за руль», — поделился Дядюра. Помимо адаптации и улучшения доступной среды, для ветеранов СВО в Подмосковье работают программы переобучения и создают новые рабочие места. Например, в мастерской «Янушкевич» ветерана обучили и трудоустроили проектировщиком.