В Подмосковье предложили заблокировать больше 20 сайтов по продаже вейпов

Первого марта вступили в силу изменения в законодательство, предусматривающие внесудебную блокировку интернет-ресурсов, осуществляющих онлайн продажу табачной и никотинсодержащей продукции. «Молодая Гвардия Единой России» выявила десятки интернет-ресурсов, которые продолжают торговать вейпами несмотря на законодательный запрет. Активисты отправили их на проверку в Роскомнадзор.

Молодогвардейцы провели проверку в два этапа — до вступления в силу новых норм законодательства о внесудебной блокировке сайтов и после. По итогам мониторинга выявлено более 100 онлайн-каналов и сайтов, рекламирующих или продающих вейпы. Часть ресурсов уже внесена в реестр запрещенной информации и заблокирована. При этом значительное количество сайтов — из списка мониторинга их осталось 26 — продолжают функционировать, предлагая дистанционную продажу никотинсодержащей продукции с доставкой.

Руководитель МГЕР Подмосковья Диана Алумянц подчеркнула, что рейды и мониторинги проводятся не ради формального запрета, а в первую очередь для защиты здоровья молодых людей.

«Мы проводим такие рейды не ради ограничений как таковых. Речь идет о здоровье нашей молодежи. Интернет-сайты по продаже вейпов зачастую работают без прозрачной и достоверной информации о происхождении продукции, ее составе. Никто не может гарантировать, что именно покупает подросток. Это серьезные риски. Наша задача — обеспечить реальный контроль и минимизировать угрозы для здоровья людей», — рассказала Диана Алумянц.

По ее словам, активисты продолжат проверки как оффлайн-точек, так и онлайн-сегмента. Информация о выявленных нарушениях передается в надзорные органы.

«Единая Россия» последовательно выступает за ужесточение правил торговли вейпами. В частности, партия обеспечила принятие закона о защите детей от приобщения к курению табака и вейпов. В конце января 2026 года Госдума поддержала законопроект, согласно которому штрафы за продажу несовершеннолетним сигарет, вейпов и кальянов вырастут в несколько раз, а максимальный (для юрлиц) составит два миллиона рублей.

Фракция «Единая Россия» в Мособлдуме для защиты молодежи от негативного влияния вейпинга предложила запретить продажу такой продукции у студенческих общежитий и кампусов.

Идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории России ранее поддержал президент России Владимир Путин.