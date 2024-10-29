В Подмосковье наградили самых активных волонтеров

Самых активных волонтеров Подмосковья поздравили с их профессиональным праздником, который учредили в 2017 году. Торжественное награждение более сотни молодых активистов прошло в Доме правительства Московской области.

«То, как вы справляетесь с задачами, непростыми вызовами, будь то ЧП в Подольске или теракт в "Крокусе" — вам нет равных. Спасибо вам за ваши добрые сердца, спасибо, что всегда рядом, спасибо, что вы — команда. Сегодня прекрасная возможность поблагодарить вас за активную работу и помощь, а также передать от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева награды», — поздравила ребят Швелидзе.

Подмосковные волонтеры вносят в свой вклад в работу регионального гуманитарного проекта «Доброе дело» по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса. Кроме того, они активно поддерживает участников СВО и их семьи — ребята не только организовывают сборы, но и самостоятельно возят грузы в Донбасс, а также шьют спальные мешки, термобелье, делают печки-буржуйки, плетут маскировочные сети и многое другое.

Сейчас в Подмосковье работают 86 волонтерских пунктов сбора гуманитарной помощи. Добровольцы помогают и в организации крупных проектов, в том числе и международных, а также уже четыре года они принимают участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды».

Волонтерское движение начало свою работу в 2020 году. Тогда оно объединило добровольческие, общественные и молодежные организации для помощи людям во время пандемии коронавируса.

Сейчас волонтеры Подмосковья — это более 50 тысяч добровольцев, которые занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи, поддержкой участников СВО и их семей, помогают пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, а также занимаются экологическими проектами и принимают участие в организации масштабных мероприятий и акций.