Комфорт и здоровье на шаг вперед. В Подмосковье благоустроят более тысячи «народных троп»

В Подмосковье благоустроят более тысячи «народных троп» Более тысячи «народных троп» благоустроят в Подмосковье в 2026 году

В Московской области продолжается реализация программы по благоустройству терренкуров. В рамках проекта в 2026 году обустроят «народные тропы», что станет еще одним шагом к комфорту и улучшению здоровья местных жителей. Где планируется благоустройство и как пешие прогулки влияют на продолжительность жизни, разобрался 360.ru.

Где и как благоустроят «народные тропы» в Подмосковье Работы по благоустройству «народных троп» включают в себя подготовку прочного основания — песчано-гравийной подушки, установку бордюрного камня и износостойкости покрытия. Ширина дорожек обычно составляет от 1,5 до двух метров. Больше всего троп появится в следующих округах: Балашиха — 62;

Химки — 61;

Одинцовский — 52;

Лобня — 51;

Электросталь — 44;

Сергиево-Посадский — 43;

Люберцы — 43.

В этом году программу увеличили почти вдвое, наметили обновить 1037 пешеходных коммуникаций, рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко. «Речь идет не только о создании новых дорожек, но и о ремонте уже существующих — часть объектов вошла в программу для замены изношенного плиточного покрытия на этих маршрутах. Адресный перечень сформировали по результатам заявок, полученных от населения», — отметил он.

В приоритете — обустройство троп вблизи социально значимых объектов — школ и больниц. К работам в муниципалитетах планируется приступить после наступления устойчивых положительных температур. Как правило, это начало — середина мая. Игорь Даниленко министр по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области

Что нужно знать: маршруты выбираются на основе протоптанных десятилетиями путей;

благоустройство троп помогает сохранить газоны и предотвращает разнос грязи на дороги и тротуары. Адресный перечень опубликовали на сайте министерства.

Фото: Благоустройство «народных троп» в Подмосковье в 2022 году / Медиасток.рф

Зачем благоустраивать «народные тропы» «Народными тропами» называют стихийные пешеходные дорожки, по которым жители срезают путь к остановкам общественного транспорта, детсадам, школам, поликлиникам и другим важным объектам. Цель благоустройства — сделать передвижение пешеходов более комфортным, особенно при неблагоприятных погодных условиях. Например, в дождь и слякоть дорожки без твердого покрытия размываются, по ним сложно передвигаться.

Фото: Благоустройство «народных троп» в Подмосковье в 2022 году / Медиасток.рф

В Подмосковье программу «Народные тропы» запустили в 2021 году, официальное название — «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций». В регионе истоптанные тропинки превращают в удобные и безопасные пешеходные дорожки. Условия выбора объекта для включения в программу: большой пешеходный поток;

тропа проложена жителями и ведет к значимым объектам. Один из стандартов программы заключается в том, что покрытие и ширина дорожки должны быть такими, чтобы обеспечить возможность расчистки снега с помощью средств малой механизации.

Фото: Благоустроенная народная тропа в Балашихе на шоссе Энтузиастов / Медиасток.рф

Польза ходьбы Об очевидной пользе ходьбы говорят уже давно — пешие прогулки положительно влияют на здоровье. Принято считать, что норма шагов — 10 тысяч в день, эта история пошла из Японии, напомнил в беседе с 360.ru врач-терапевт Виктор Лишин. «В 1960-х, то есть уже больше 50 лет назад, был японец, который придумал шагомер. Он переводился с японского как измеритель 10 тысяч шагов. Цифра 10 тысяч — это маркетинг», — сказал он.

На самом деле, согласно данным клинических исследований, для укрепления здоровья достаточно шести-восьми тысяч шагов. У пожилых людей эффективность фиксируется уже с четырех-пяти тысяч шагов. «После 60 лет немножко снижается порог — до четырех-пяти тысяч. Но все равно эффективность уже появляется. Все исследования говорят, что этого достаточно. Очень важно не количество шагов, а их интенсивность. Важно не в размеренном шаге, а так, чтобы была умеренная нагрузка, это полезно. Умеренное кардио, когда вырабатывается не так много кортизола, когда стресс для организма небольшой, пульс не начинает становиться очень высоким. Это суперполезно для здоровья», — объяснил специалист.

Что полезнее: бег или ходьба? Бег — активность для развития выносливости и экономии времени, подчеркнул Лишин.

Для здоровья все-таки ходьба гораздо полезнее для опорно-двигательного аппарата и для большинства людей. Меньше стресса для сердца, меньше вырабатывается гормона кортизола, нагрузка на организм меньше, и это более позитивно для здоровья. Виктор Лишин врач-терапевт

Умеренные нагрузки поддерживают и укрепляют здоровье опорно-двигательного аппарата. «Важна регулярность, дисциплина, нагрузка умеренно-комфортная для организма. Но не просто в размеренном шаге, как шопинг, а чтобы чуть-чуть повышение пульса происходило. Для жиросжигания суперистория, и для долголетия», — отметил врач. Ходьба безопасна для 99% людей. При пеших прогулках меньше травматизма.

Нормы ходьбы Пожилым людям следует выбрать легкие прогулки небольшой интенсивности и в невысоком ритме — здесь главное количество шагов.

Офисные работники. Здесь акцент на это: долго не сидеть на стуле. Когда мы сидим час-полтора, максимум два часа, нужно делать перерыв, нужно вставать, ходить. Виктор Лишин врач-терапевт

Люди с болезнями сердца должны контролировать пульс и давление, чтобы пульс не увеличивался слишком сильно. «Это все подбирается индивидуально конкретному человеку с конкретным уровнем гипертонической болезни», — добавил Лишин.

При ожирении важно беречь суставы. «Бег противопоказан вообще. Только умеренная ходьба, потому что бег может вообще разрушить суставы. У людей с высоким весом большая нагрузка на суставы», — предупредил терапевт. При наличии проблем с легкими во время ходьбы нужно соблюдать технику дыхания.

Заболевания легких — дышать нужно правильно, делать паузы, чтобы частота вдыхательных движений не была очень большой. Это будет тоже вредно для здоровья. Виктор Лишин врач-терапевт

Для большей эффективности рекомендуется тренироваться пять-семь раз в неделю, практически каждый день. Это лучше, чем за выходные набегать 20 тысяч шагов, сказал врач. «Поэтому находить по 40-60 минут времени, выделять час времени на прогулку, на какие-то пяти-, восьмитысячные прогулки, это было бы гораздо полезнее, чем один раз в неделю это делать только на одних выходных», — заключил собеседник 360.ru.