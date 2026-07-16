В Орехово-Зуеве запустили первый отечественный станок для шиповки шин
Рост инвестиций в два раза, рост промпроизводства в 1,7 раза, 400 тысяч новых рабочих мест, 230 импортозамещающих проектов — таковы итоги реализации Народной программы «Единой России» в Московской области за последние пять лет. Один из проектов по импортозамещению реализован в Орехово-Зуеве — на заводе «Давыдово — компания по производству шин» разработали и запустили первый в России полностью отечественный автоматический станок для шиповки шин.
Разработка и тестирование оборудования велись два года. В проекте участвовали предприятия из разных регионов: механические компоненты поставили из Мытищ, обработку рамы выполнили в Ижевске, а программное обеспечение создали белгородские IT-специалисты. Производительность станка — около 850 шин в день. Качество процесса полностью сопоставимо с ведущими зарубежными аналогами.
«Многое из того, что мы производим на заводе, я бы отнес к категории импортозамещения. Сейчас, помимо шипования, активно развиваем технологии по восстановлению грузовых шин, производим продукцию, которая позволяет заместить зарубежные аналоги», — отметил коммерческий директор предприятия Николай Мазаев.
По словам депутата Госдумы от «Единой России» Геннадия Панина, на предприятии при поддержке Фонда развития промышленности Московской области готовится к запуску новая производственная линия.
«Производство резиновой крошки для детских площадок и кровель запустят уже в этом году. Все необходимое оборудование установлено. Проектная мощность новой линии — 18 тысяч тонн в год. На этот проект фонд предоставил предприятию субсидию в 150 миллионов рублей», — рассказал депутат.
Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, в Московской области выполнена на 98%. Несмотря на общее замедление и внешнее давление, экономика Подмосковья продолжает рост. По ее объему Московская область входит в топ-3 регионов вместе с Москвой и Санкт-Петербургом. Основополагающими являются обрабатывающие и промышленные производства. Сейчас на сопровождении региональных властей находится порядка 1,8 тысячи инвестпроектов, которые в ближайшие годы дадут свыше 420 тысяч новых рабочих мест.