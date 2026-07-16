В Орехово-Зуеве запустили первый отечественный станок для шиповки шин

Рост инвестиций в два раза, рост промпроизводства в 1,7 раза, 400 тысяч новых рабочих мест, 230 импортозамещающих проектов — таковы итоги реализации Народной программы «Единой России» в Московской области за последние пять лет. Один из проектов по импортозамещению реализован в Орехово-Зуеве — на заводе «Давыдово — компания по производству шин» разработали и запустили первый в России полностью отечественный автоматический станок для шиповки шин.

Разработка и тестирование оборудования велись два года. В проекте участвовали предприятия из разных регионов: механические компоненты поставили из Мытищ, обработку рамы выполнили в Ижевске, а программное обеспечение создали белгородские IT-специалисты. Производительность станка — около 850 шин в день. Качество процесса полностью сопоставимо с ведущими зарубежными аналогами.

«Многое из того, что мы производим на заводе, я бы отнес к категории импортозамещения. Сейчас, помимо шипования, активно развиваем технологии по восстановлению грузовых шин, производим продукцию, которая позволяет заместить зарубежные аналоги», — отметил коммерческий директор предприятия Николай Мазаев.