В Общественной палате Подмосковья прошел обучающий семинар по ДЭГ

Четырнадцатого июля Общественная палата Подмосковья в формате видеоконференции провела обучающий семинар по вопросам дистанционного электронного голосования для представителей муниципальных общественных палат. Мероприятие состоялось в рамках подготовки общественных наблюдателей к предстоящим выборам.

Особое внимание на семинаре уделили нововведениям избирательной кампании 2026 года, в том числе порядку подачи заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании, возможности получения бумажного бюллетеня в случае невозможности проголосовать дистанционно, а также механизмам общественного контроля, обеспечивающим прозрачность и открытость процедуры.

Открывая семинар, заместитель председателя Общественной палаты Сергей Леонов отметил, что Подмосковье традиционно является одним из ключевых регионов страны в части организации избирательного процесса:

«Московская область вошла в число 33 регионов России, где на выборах 2026 года будет применяться дистанционное электронное голосование. Для нашего региона это большая ответственность, поэтому сегодня мы уделяем особое внимание подготовке общественных наблюдателей. Наша задача — обеспечить высокий уровень общественного контроля, чтобы каждый избиратель был уверен в открытости, прозрачности и легитимности выборов. Учитывая масштаб региона и большое число избирателей, мы формируем единую систему общественного контроля, которая будет сопровождать как традиционное, так и дистанционное электронное голосование», — отметил Сергей Леонов.

Продолжая тему подготовки к выборам и обеспечения доверия граждан к процедуре голосования, куратор группы по наблюдению за ДЭГ Штаба общественного наблюдения Илья Ермаков рассказал о принципах работы дистанционного электронного голосования и механизмах, которые обеспечивают безопасность и прозрачность процедуры:

«ДЭГ — это современный и удобный способ участия граждан в выборах, который позволяет проголосовать в электронном формате. Процедура выстроена таким образом, чтобы обеспечить безопасность, прозрачность и надежность на каждом этапе: избиратель проходит идентификацию, получает доступ к электронному бюллетеню, делает свой выбор и подтверждает его. При этом система предусматривает защиту данных и возможность общественного контроля за ходом голосования», — отметил Илья Ермаков.

Подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании жители Московской области смогут через портал «Госуслуги» с 3 августа по 14 сентября 2026 года.

В Общественной палате Московской области подчеркнули, что в рамках подготовки к Единому дню голосования продолжится работа по обучению наблюдателей и экспертов, направленная на повышение качества общественного контроля за избирательным процессом.