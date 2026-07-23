В новую народную программу поступило почти 3 млн предложений
В новую народную программу «Единой России» поступило уже более трех миллионов предложений жителей. Такую цифру озвучил Председатель партии Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по формированию программы.
«Наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов, как неравномерное развитие регионов нашей страны. Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни», — пояснил Дмитрий Медведев.
Один из вызовов, ответ на который даст Народная программа, — обеспечение безопасности Отечества и поддержка тех, кто самоотверженно приближает победу над врагом.
«Вместе с Героями России, участниками специальной военной операции мы разрабатываем меры по поддержке ветеранов боевых действий. Нужно уделить пристальное внимание вопросам развития военного производства, обеспечения наших бойцов самым современным оружием», — отметил Председатель партии.
По его словам, также «Единая Россия» продолжит работу по укреплению экономики и развитию социальной сферы, повышению качества и безопасности жизни граждан во всех регионах страны.
«Важнейшими приоритетами останутся помощь людям в самых сложных жизненных ситуациях, забота о старшем поколении. Будем активно заниматься внедрением передовых технологий для обеспечения эффективной работы государственных структур», — акцентировал Дмитрий Медведев.
Экспертная подготовка народной программы «Единой России» позволяет сохранить ее главную ценность — голос народа России, подчеркнул он.
В Московской области о своих инициативах заявили более 370 тысяч жителей. Чаще всего люди просят благоустроить дворы и общественные пространства — это 35% от всех обращений. Пятая часть инициатив касается дорог и транспорта: ремонта трасс, расширения дорог, запуска новых автобусных маршрутов и обновления подвижного состава. Также звучат предложения по строительству новых школ и детских садов, ремонту поликлиник и больниц, развитию учреждений культуры и экологической инфраструктуры.
К сбору наказов подключилась и «Молодая Гвардия» Подмосковья. Молодогвардейцы проводят спортивные и досуговые мероприятия на объектах, построенных или обновленных по наказам жителей. Участники не только соревнуются, но и вносят предложения в новый программный документ партии. Например, в Домодедово предложили построить закрытый легкоатлетический манеж для занятий гимнастикой и легкой атлетикой, а в Химках — молодежный центр с коворкингами, мастерскими и студией звукозаписи.
«Мы специально проводим эти мероприятия на объектах народной программы, чтобы люди знали, что это не просто строчки в отчетах, а места, где они живут, отдыхают. В Химках комплекс „Юность“ — яркий тому пример. Жители сами выбрали его для благоустройства, и сегодня здесь идут соревнования, тренировки, секции», — рассказала руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Московской области Диана Алумянц.