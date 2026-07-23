В новую народную программу поступило почти 3 млн предложений

В новую народную программу «Единой России» поступило уже более трех миллионов предложений жителей. Такую цифру озвучил Председатель партии Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по формированию программы.

«Наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов, как неравномерное развитие регионов нашей страны. Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни», — пояснил Дмитрий Медведев.

Один из вызовов, ответ на который даст Народная программа, — обеспечение безопасности Отечества и поддержка тех, кто самоотверженно приближает победу над врагом.

«Вместе с Героями России, участниками специальной военной операции мы разрабатываем меры по поддержке ветеранов боевых действий. Нужно уделить пристальное внимание вопросам развития военного производства, обеспечения наших бойцов самым современным оружием», — отметил Председатель партии.

По его словам, также «Единая Россия» продолжит работу по укреплению экономики и развитию социальной сферы, повышению качества и безопасности жизни граждан во всех регионах страны.