В Московской области «Диктант Победы» написали более 70 тысяч жителей

«Единая Россия» в восьмой раз провела международную патриотическую акцию «Диктант Победы». Ежегодно она собирает миллионы участников из России и десятков стран мира. В Подмосковье диктант писали более чем на 1400 площадках, в том числе и в новых локациях: Ленино‑Снегиревском музее в Истре, усадьбе «Горенки» в Балашихе и музее «Мир исторической реконструкции» в Орехово‑Зуеве.

В этом году исторический тест был посвящен 130-летию со дня рождения маршала Победы Георгия Жукова и 85-й годовщине контрнаступления в битве за Москву. Главной федеральной площадкой стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве, а в Московской области — мемориальный комплекс «Героям-панфиловцам» в Волоколамском округе, где диктант также прошел впервые. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в видеообращении к участникам акции отметил, что «Диктант Победы» является одним из крупнейших просветительских проектов партии. «В прошлом году в нем приняли участие более 2,5 миллиона человек из 97 стран мира. Во многих семьях есть свои герои-фронтовики. И их биографии, их подвиги — это наше общее прошлое и духовная опора. В год 130-летия выдающегося военачальника — маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова — это нашло отражение и в символике диктанта. Кроме того, в год единства народов большое внимание уделено подвигам представителей всех национальностей нашей страны», — сказал Медведев.

Особое место в диктанте уже традиционно, по его словам, занимают вопросы, посвященные специальной военной операции.

Эта инициатива получила широкую общественную поддержку и стала неотъемлемой частью «Диктанта Победы». Дмитрий Медведев

Герой России, военный фельдшер из Ступина, кандидат предварительного голосования «Единой России» Людмила Болилая подчеркнула важность сохранения памяти о подвигах наших предков. «Это хорошая возможность сказать спасибо нашим дорогим ветеранам. Мы должны не только знать, но и помнить об их героических подвигах и поступках во имя будущего», — сказала она.

Секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов вместе с жителями Волоколамска написал исторический тест на территории мемориального комплекса «Героям-панфиловцам».

«Впервые „Диктант Победы“ проходит в очень знаковом месте — на Волоколамской земле, у мемориала Героям-панфиловцам. Здесь все пропитано кровью людей, вставших на защиту Москвы. В ноябре 1941-го это было не просто поле боя. Здесь, можно сказать, началась Победа Красной армии и всего советского народа над фашизмом», — подчеркнул Брынцалов. Он напомнил, как десятки тысяч людей обороняли столицу, а другие помогали им в тылу: рыли окопы, работали круглосуточно на заводах и в госпиталях. «Сегодня мы отдаем им дань памяти и уважения — их несгибаемой воле, несокрушимости духа и безграничной вере в Победу», — сказал секретарь регионального отделения «Единой России».

Здесь же писал диктант и Герой России, ветеран СВО и депутат Совета округа Балашиха Иван Клещерев. Он поделился историей своей семьи.

«В годы Великой Отечественной войны мой дед воевал на 1-м Украинском фронте, был артиллеристом. Прошел всю войну и награжден орденом Красной Звезды. И сегодня я пишу „Диктант Победы“ в память и о нем, и о миллионах советских людей, кто приблизил нашу Победу. Участие в акции „Диктант Победы“ — это борьба за сохранение правды о подвиге советского народа», — сказал ветеран.

Двое участников акции — Маргарита Тищенко и Яна Ермолова — писали диктант впервые.

«Я считаю, что каждый должен знать историю своей страны, своего города и помнить знаковые даты. Пришла написать „Диктант Победы“ на площадку, потому что личное присутствие создает особую атмосферу», — поделилась Маргарита. Сегодня на всех площадках диктанта также проходила акция «Письмо герою», в ходе которой все желающие могли написать свои пожеланиям защитникам в зону спецоперации. В ближайшее время все письма будут доставлены на фронт. В ряде городов Подмосковья в преддверии диктанта открылись тематические выставки: они будут работать до конца апреля, а также состоялся автопробег ретротехники по местам воинской славы.