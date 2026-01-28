Сегодня 17:23 «В каждом регионе должен быть порядок». Воробьев — о новых ограничениях для мобильной торговли на частной земле Андрей Воробьев: закон об ограничении работы НТО ввели по инициативе Подмосковья 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Новые правила для нестационарных торговых объектов введут в сентябре по инициативе Московской области. Федеральный закон предусматривает новый порядок размещения автомагазинов на частной земле — теперь открытие таких точек необходимо будет согласовывать с органами местного самоуправления. Это поможет сохранить эстетический облик городов и соблюдать санитарные нормы, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Совет Федерации утвердил законопроект, по которому нестационарные торговые объекты можно будет устанавливать только местах, согласованных с органами местного самоуправления. С такой инициативой выступила Московская область. Закон начнет действовать осенью. При этом владельцы уже открытых автолавок и передвижных магазинов получат три месяца на подачу заявления. В течение этого времени они смогут работать, как прежде, без включения в утвержденные схемы размещения. «В каждом регионе должен быть порядок. Что касается мобильной торговли, то тоже относилось к полномочиям субъекта федерации, а теперь закреплено законом, потому что лоббисты пытались продвинуть другую философию. Сейчас все точки расставлены», — сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В Подмосковье работает 138 тысяч торговых точек, из которых порядка 15% приходится на павильоны, палатки, киоски, ларьки, вендинговые аппараты и автомагазины. Треть из них находится на государственной и муниципальной земле. Остальные — на частных территориях. «В нашей большой стране есть культура нестационарных торговых объектов, и каждый регион заинтересован в том, чтобы, во-первых, это радовало глаз. Во-вторых, соблюдались санитарные нормы», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В Московской области сферу нестационарной торговли активно трансформируют. В прошлом году было устранено около четырех тысяч нарушений в этой отрасли. Еще три тысячи объектов на частных участках планируют закрыть до 2027 года. В первую очередь это коснется палаток и киосков вблизи школ, детских садов и жилых домов, которые нарушают санитарные нормы и мешают пешеходам и водителям. «В свое время мы обращались к президенту, и я просил поддержать этот закон, для того чтобы порядок был в каждом городе страны. Сегодня парламент поддержал. Это говорит о том, что мы, регионы, имеем возможность при поддержке президента и дальше менять то, на что есть запрос у наших жителей», — добавил губернатор.

По новому закону все нестационарные торговые точки должны будут проходить обязательную регистрацию, а органы местного самоуправления смогут запрещать или ограничивать размещение палаток рядом с памятниками, историческими районами и на зеленых зонах. Заявку на включение объекта в схему размещения владельцы должны будут подавать вместе с эскизами будущего сооружения и указанием назначения объекта.