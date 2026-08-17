В «Единой России» выступили за сохранение условий для поступающих в вузы
Систему поступления необходимо точечно настроить: прежде всего устранить перекосы при учете результатов экзаменов и олимпиад для получения бюджетных мест. Правила должны оставаться понятными для школьников и семей, которые заранее планируют поступление, подчеркнул замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко.
«Перед началом нового учебного года „Единая Россия“ подводит итоги ЕГЭ и приемной кампании вместе с родителями и педагогами. Их позиция должна стать основой для дальнейших решений. Резкое изменение требований или отмена отдельных преимуществ может серьезно повлиять на возможности поступающих, поэтому любые корректировки важно проводить постепенно и с учетом их последствий», — разъяснил парламентарий.
Он напомнил, что эти предложения «Единая Россия» обсуждает в ходе подготовки новой народной программы.
«Задача — сохранить работающие механизмы, исправить выявленные проблемы и сделать путь от школьного экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым», — резюмировал Евгений Ревенко.
В Московской области для качественной подготовки в вузы выстроена отраслевая модель образования. По словам депутата Мособлдумы Линары Самединовой, в 90% школ региона созданы профильные классы.
«В народной программе „Единой России“ отечественное образование и наука обозначены как стратегический ресурс национального развития. Финансирование этих сфер — приоритет при подготовке бюджетов разных уровней: от федерального до региональных. В Московской области развитие образования синхронизировано с реальными потребностями экономики. Также развивается целевое обучение — по нему в вузы поступает около 12–15% выпускников 11-х классов. Основные направления: медицина, педагогика, оборонно-промышленный комплекс и авиастроение», — сообщила депутат.
Благодаря целевому подходу и развитию профориентации уже на школьном уровне в Подмосковье трудоустраиваются 96% выпускников — это один из самых высоких показателей по стране, отметила Линара Самединова.
Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021-м, в Московской области выполнена на 98%. В этом году планируется довести исполнение до 100%. За последние пять лет в регионе обновлено порядка 500 объектов образования, построено свыше 300 новых школ и детсадов. На 2026 год запланировано строительство 20 школ и капремонт 48 учреждений.