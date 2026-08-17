В «Единой России» выступили за сохранение условий для поступающих в вузы

Систему поступления необходимо точечно настроить: прежде всего устранить перекосы при учете результатов экзаменов и олимпиад для получения бюджетных мест. Правила должны оставаться понятными для школьников и семей, которые заранее планируют поступление, подчеркнул замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко.

«Перед началом нового учебного года „Единая Россия“ подводит итоги ЕГЭ и приемной кампании вместе с родителями и педагогами. Их позиция должна стать основой для дальнейших решений. Резкое изменение требований или отмена отдельных преимуществ может серьезно повлиять на возможности поступающих, поэтому любые корректировки важно проводить постепенно и с учетом их последствий», — разъяснил парламентарий.

Он напомнил, что эти предложения «Единая Россия» обсуждает в ходе подготовки новой народной программы.

«Задача — сохранить работающие механизмы, исправить выявленные проблемы и сделать путь от школьного экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым», — резюмировал Евгений Ревенко.

В Московской области для качественной подготовки в вузы выстроена отраслевая модель образования. По словам депутата Мособлдумы Линары Самединовой, в 90% школ региона созданы профильные классы.