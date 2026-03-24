Усиленный режим работы: как коммунальщики Подмосковья готовят сети к весеннему паводку

В период весеннего половодья специалисты Мособлводоканала перешли на усиленный режим работы. Итоги минувшей недели показали высокую интенсивность выполнения задач: филиалы выполнили целый комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы жители региона не ощутили на себе последствий сезонных изменений и оставались с чистой водой и исправной канализацией. Подробности — в материале 360.ru.

Профилактика вместо аварий

По поручению министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева, все региональные водоканалы региона работают в режиме повышенной готовности. Главная задача в период паводка — предотвратить сбои в работе систем водоснабжения и водоотведения, которые традиционно испытывают повышенные нагрузки.



За прошедшую неделю в плановом порядке было выполнено 144 мероприятия по обслуживанию инфраструктуры. Специалисты занимались комплексным обслуживанием систем: на объектах проводили замену запорной арматуры, промывку резервуаров, чистку насосов и ремонт автоматики



Внимание также уделили замене сальниковой набивки (уплотнителей), что важно для герметизации.



Цифры масштабной работы

Всего за семь дней командам Мособлводоканала удалось выполнить больше 800 работ:



— устранили 258 засоров в канализационной сети;



— провели ремонт 79 участков холодного водоснабжения, включая элементы инженерных сетей в колодцах;



— завершили 29 мероприятий по замене и ремонту насосов, фильтрующих элементов, а также провели диагностику электрических систем и автоматики на канализационных насосных станциях и водозаборных сооружениях.



Непрерывная работа кипит в муниципалитетах. Так, в Орехово-Зуевском округе специалисты провели настройку частотного преобразователя на скважине в Куровском. В деревне Новое заменили обратный клапан на ВЗУ № 2, а в Ликино-Дулево выполнили сварку насосного оборудования.



В Шатурском округе в поселке Радовицкий отремонтировали магистральный канализационный колодец, а в Мишеронском заменили участок трубы диаметром 150 миллиметров, установив две соединительные муфты.



Как связаться с коммунальщиками?

Мособлводоканал напомнил жителям, что оперативно сообщить о проблемах с водой или канализацией можно по единому номеру телефона: 8 (800) 222-02-05.