Университет в Дубне вошел в топ-400 лучших вузов стран БРИКС

Университет в Дубне вошел в рейтинг 400 лучших вузов стран БРИКС, благодаря комплексной системе объективной оценки. О подходе университета к образованию и секретах успеха рассказал Анастасии Букреевой в «Интервью 360» исполняющий обязанности ректора государственного университета «Дубна» Андрей Деникин.

«Рейтинг вузов стран БРИКС — это пилотный проект, который состоялся в первую очередь благодаря запросам стран. Поскольку образование — это одна из важнейших компонент развития, в том числе экономического, политического и какого угодно еще», — отметил Деникин.

Рейтинг формировали на основе открытых данных, предоставляемых странами-участниками. Это хороший инструмент для продвижения университета на международном образовательном рынке, охватывая аудиторию численностью около 3,5 миллиарда человек. Попадание в этот список дает университету шанс укрепить свое присутствие на глобальном уровне, но его амбиции не останавливаются на текущих результатах — вуз стремится повысить свои позиции в будущем.

В университете есть четыре факультета, предлагающие широкий спектр программ в таких областях, как информационные технологии, естественные науки, инженерные и социогуманитарные направления. Всего в образовательном учреждении реализуют около 100 образовательных программ на разных уровнях: от бакалавриата до аспирантуры. Особое внимание здесь уделяют IT-направлениям и инженерным специальностям, спрос на которые в регионе растет с каждым годом.

«Очень много ребят сейчас интересуются информационными технологиями. Здесь, с моей точки зрения, надо сделать комплимент нашему правительству, правительству федеральному и региональному. За последние десять лет провели очень серьезную раскрутку специалистов в IT. Это направление позволит человеку состояться, причем состояться и профессионально, и финансово, то есть качество жизни себе обеспечить на достойном уровне», — уточнил Деникин.

В Дубне особая экономическая зона и научные учреждения, такие как Объединенный институт ядерных исследований, создают высокую потребность в квалифицированных кадрах, которую частично покрывают выпускники университета. В среднем около 70% выпускников трудоустраиваются на предприятиях Дубны или в соседних городах.

Важно, что сотрудничество с предприятиями, резидентами особой экономической зоны, также играет важную роль в профессиональном становлении студентов. Многие компании проводят отбор кадров на дипломных защитах, и к моменту окончания учебы практически все выпускники уже трудоустроены.

Университет активно сотрудничает с ОИЯИ, предоставляя студентам уникальные возможности для участия в научных исследованиях и проектах мирового уровня. Благодаря тесной связи с ОИЯИ и участию в крупных международных проектах, таких как ускорительный комплекс NICA, студенты могут получить бесценный опыт и применить свои знания на практике. Спикер подчеркнул, что многие преподаватели университета являются действующими сотрудниками ОИЯИ, что позволяет студентам учиться у профессионалов-практиков.