Уникальные фестивали и марафоны. Какие спортивные мероприятия пройдут в Подмосковье летом?

Свыше двух тысяч спортивно-массовых мероприятий пройдут в Подмосковье этим летом. Это фестивали, соревнования, забеги, велозаезды и многое другое. Некоторые из них состоятся впервые, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

«Запрос на спорт и ЗОЖ растет в Подмосковье с каждым годом. Все больше жителей делают выбор в пользу здоровья: тренируются на открытых школьных стадионах и воркаут-площадках во дворах, катаются на велосипедах в благоустроенных парках и на набережных. Мы стараемся поддерживать этот тренд и предлагать как современную инфраструктуру, так и насыщенный календарь спортивных событий», — сказал губернатор.

Соревнования и футбольные матчи

Этим летом пройдут традиционные матчи серии «Выходи во двор», Кубки Акинфеева, Овечкина, Карякина, Берлина и многое другое. Кроме того, в регионе впервые запустят проект «Звездное лето в Подмосковье». Это фестиваль по пляжным видам спорта с участием известных атлетов, актеров и героев телешоу.

«Любителей спорта ждут забеги и велозаезды, соревнования по плаванию на открытой воде, а также еще одна премьера — САП-фестиваль в Красногорске», — добавил Воробьев.