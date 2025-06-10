Уникальные фестивали и марафоны. Какие спортивные мероприятия пройдут в Подмосковье летом?
Андрей Воробьев: 2 тысячи спортивных мероприятий проведут в Подмосковье летом
Свыше двух тысяч спортивно-массовых мероприятий пройдут в Подмосковье этим летом. Это фестивали, соревнования, забеги, велозаезды и многое другое. Некоторые из них состоятся впервые, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
«Запрос на спорт и ЗОЖ растет в Подмосковье с каждым годом. Все больше жителей делают выбор в пользу здоровья: тренируются на открытых школьных стадионах и воркаут-площадках во дворах, катаются на велосипедах в благоустроенных парках и на набережных. Мы стараемся поддерживать этот тренд и предлагать как современную инфраструктуру, так и насыщенный календарь спортивных событий», — сказал губернатор.
Соревнования и футбольные матчи
Этим летом пройдут традиционные матчи серии «Выходи во двор», Кубки Акинфеева, Овечкина, Карякина, Берлина и многое другое. Кроме того, в регионе впервые запустят проект «Звездное лето в Подмосковье». Это фестиваль по пляжным видам спорта с участием известных атлетов, актеров и героев телешоу.
«Любителей спорта ждут забеги и велозаезды, соревнования по плаванию на открытой воде, а также еще одна премьера — САП-фестиваль в Красногорске», — добавил Воробьев.
Тренировки и мастер-классы по пляжным видам спорта
Уникальный проект «Звездное лето в Подмосковье» — это серия тренировок и мастер-классов по пляжному волейболу, футболу, йоге и другим дисциплинам. В нем будут участвовать известные артисты и звезды телешоу «Титаны». Первые мероприятия пройдут в конце июня.
Забеги и велозаезды
Первый летний забег состоялся 7 июня. Это полумарафон «Волоколамский рубеж». Трейл «Зарайский бизон» состоится 21 июня, 12 июля впервые состоится полумарафон «По берегу озера» в Раменском, а 16 августа в Дубне пройдет забег «Большая Волга».
Кроме того, 28 июня в Королеве спортсмены смогут поучаствовать в «Ночном забеге». В прошлом году он собрал более 1,5 тысячи человек.
29 июня в Дмитрове и 24 августа в Серпухове пройдет велозаезды серии Gran Fondo. Еще два мероприятия проекта Cyclingrace пройдут 19 и 20 июля в Наро-Фоминске, 2 августа — в Рузе, 3 августа — Можайске.
Мероприятия на воде
Летом на четырех водоемах Подмосковья пройдут пять заплывов в рамках первых в России международных соревнований по плаванию на длинные и спринтерские дистанции. Они состоятся 7 июня на Торбеевском озере в Сергиевом Посаде, 22 июня на Озернинском водохранилище в Рузе, 27 июля в акватории бухты Живописной в Красногорске, 10 августа на Клязьминском водохранилище в Мытищах и 30 августа — снова на Озернинском.
Кроме того, любителей водных видов спорта ждем масштабный САП-фестиваль на пляже «Рублево». На нем пройдут массовые заезды и всероссийские соревнования, а также карнавал, концерт и развлекательная программа.
Фестивали
9 августа в Подмосковье отметят День физкультурника. Он пройдет в парках и скверах региона. Для гостей подготовят игры, семейные активности, интерактивные площадки, мастер-классы и многое другое.