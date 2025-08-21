Сегодня 16:28 Умный помощник для учителя. Воробьев рассказал о внедрении ИИ в работу школ Подмосковья Воробьев обсудил с педагогами внедрение ИИ в систему образования Подмосковья 0 0 0 Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

В Доме правительства Московской области в преддверии нового учебного года открыли форум педагогов. Мероприятие объединило директоров школ и колледжей, ректоров вузов и учителей для обсуждения актуальных вопросов и обмена успешными практиками. О внедрении искусственного интеллекта в сферу образования рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Цифровизация образовательного процесса Центральным событием форума стала пленарная сессия «Образование будущего: тренды, инновации, ИИ», которую открыли глава Подмосковья и президент, председатель правления Сбера Герман Греф. «Мы собираемся в таком представительном составе, чтобы еще раз и слова благодарности всем учителям сказать, и подчеркнуть, что для нас образование имеет большое значение. Особенно важно, когда каждый учитель не устает учиться сам, когда все новое, умное, находит место в наших школах, а их у нас больше 1,5 тысячи», — отметил Андрей Воробьев. Он напомнил, что 1 сентября в образовательные учреждения региона пойдут более миллиона детей. Губернатор обратил внимание на то, что особое значение имеет модернизация колледжей, так как многие учащиеся после девятого класса идут туда за дополнительными знаниями.

«Сегодняшний педагогический форум отличается от предыдущих тем, что сейчас большое значение в нашей жизни приобретает искусственный интеллект. И я очень благодарен Герману Оскаровичу Грефу, всей команде Сбера, за то, что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении новое, полезное, чтобы быть конкурентоспособным и эффективным», — отметил глава Подмосковья.

На мероприятии присутствовали представители компании «Яндекс», ректор Московского государственного института международных отношений и председатель Общественной палаты Подмосковья Анатолий Торкунов, ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов и другие почетные гости. «Сбер и Московскую область связывает стратегическое партнерство, это один из наших самых близких партнеров по большому спектру вопросов — образование, технологии, инвестиционные проекты. В Подмосковье работает команда, стремящаяся к саморазвитию, к развитию региона, к тому, чтобы улучшить жизнь людей», — подчеркнул Герман Греф. В своем выступлении он отвел особую роль теме внедрения искусственного интеллекта в разные сферы, в том числе в систему образования. По его словам, многие уже не представляют свою жизнь без нейросетей. «Искусственный интеллект в руках учителя может помочь построить весь образовательный процесс, отталкиваясь от интересов и задач самого ученика. Внедрение AI облегчает жизнь учителю, позволяя ему больше концентрироваться на процессе взаимодействия с детьми, учитывая их индивидуальность», — отметил Греф.

Искусственный интеллект — в помощь учителю

В рамках сотрудничества правительства Московской области и Сбера для педагогов региона начнет действовать цифровой помощник. Пилотное тестирование «Ассистента преподавателя» на основе искусственного интеллекта уже провели 250 учителей из 20 школ в Дмитрове и Лобне. Система функционирует как методист, помогая готовиться к урокам, создавать персонализированные задания, давать рекомендации и оказывать психологическую поддержку детям. С сентября к проекту присоединятся 407 школ и более трех тысяч педагогов Подмосковья. Параллельно регион разрабатывает собственный проект «Умный помощник учителю», который сможет проверять рукописные тексты, обнаруживать ошибки и рекомендовать оценки. Это позволит в шесть раз сократить время проверки тетрадей. Организаторы форума подготовили 14 тематических площадок для обсуждения вопросов цифровизации, профориентации, поддержки талантливых детей и современных технологий в образовании. В Подмосковье уже оцифровали 19 образовательных услуг, среди которых запись в детские сады, школы и кружки, внедрение электронных дневников и договоров. С июня начала действовать система «Паспорт школы», сократившая время приемки учебных заведений до получаса.

В региональных учебных заведениях работают мобильные приложения и чат-боты. Нейросети до конца года облегчат получение еще шести услуг, в том числе аттестацию учителей и компенсацию оплаты детского сада

Профориентация и специализированные классы Особое внимание в Московской области уделяют профориентационной работе. С 1 сентября все 10-е классы в регионе станут предпрофессиональными. В регионе отметили растущий интерес к инженерным и IT-направлениям. На этом фоне возникают физтех-классы, Курчатовские, космические и авиаклассы. Уже более 400 предприятий сотрудничают с образовательными учреждениями региона, предоставляя школьникам возможность попробовать себя в той или иной сфере. Речь идет, в частности, об Инженерно-технологическом лицее в Люберцах, Московском авиационном институте и Центре вертолетостроения в Томилине. Единая модель профориентации, которая действует в России с 2023 года, охватывает уже свыше 500 тысяч школьников Подмосковья. В сфере математического образования создан центр «Вектор». Более того, в 721 школе региона работают около двух тысяч математических классов, где обучают свыше 50 тысяч детей. Не меньше внимания уделяют образованию в естесственно-научной сфере. Так, с 1 сентября в Физтех-лицее имени Капицы начинает действовать центр «Спектр». Педагоги будут проводить занятия по физике, химии и биологии, а интерактивные уроки позволят заинтересовать школьников.

Пилотными площадками станут 30 учебных заведений в более чем 20 округах. Для учащихся будут проводить дистанционные лекции и интенсивы в Технопарке.

Поддержка педагогов и новые школы Отметим, что в Подмосковье сейчас работают более 53 тысяч учителей и 34 тысяч воспитателей. Для них действует масштабная программа поддержки, включающая компенсацию аренды жилья, ипотечные программы и выплаты молодым специалистам. В этом году два подмосковных педагога стали победителями всероссийских конкурсов, а еще четыре представляют регион на федеральных профессиональных состязаниях. К началу учебного года в регионе откроют 26 новых школ и 57 капитально отремонтированных по президентской программе. Всего до конца года планируется ввести в эксплуатацию 35 новых образовательных учреждений.