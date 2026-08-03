03 августа 2026 16:29 Улучшение транспортной доступности для 2,5 миллиона жителей Подмосковья. Воробьев — о запуске 6-го участка трассы ЮЛА Андрей Воробьев: движение по еще одному участку трассы ЮЛА открыли в Подмосковье Подмосковье

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В Подмосковье продолжается реализация одного из крупнейших дорожных проектов региона — строительство Южно-Лыткаринской автодороги, которая станет юго-восточным дублером МКАД. Губернатор Андрей Воробьев дал старт рабочему движению по шестому из семи участков ЮЛА.

Новый отрезок длиной 9,3 километра идет от жилого комплекса «Видный город» до Каширского шоссе и соединяет федеральные трассы М-2 «Крым» и А-105. Строительство всей магистрали проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Масштабная работа в условиях мегаполиса Андрей Воробьев во время рабочей поездки поговорил с местными жителями. На встрече также присутствовал депутат Государственной думы Роман Терюшков. «Хочу сказать слова благодарности строителям, потому что строить в таком мегаполисе, а особенно дорогу — это всегда очень непросто. Но мы идем в графике. Очередной участок, который сегодня открываем, а это более девяти километров, позволит жителям Ленинского городского округа перемещаться более комфортно и экономить время», — отметил губернатор Подмосковья. Последний участок ЮЛА имеет протяженность более семи километров. Строить его непросто, так как на территории проходят газопровод, нефтепровод и различные коммуникации.

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«Когда дорога будет полностью готова, у нас свяжутся М-12 на востоке и М-2 на юге. Эти почти 45 километров полностью исключают необходимость выезда на МКАД: можно ехать быстрее, комфортнее и удобнее в ту точку, которая нужна, — на работу, домой. Мы очень надеемся, что ЮЛА будет востребована. По крайней мере те отзывы, которые мы слышим от жителей, уже сейчас нас радуют. Рассчитываем открыть дорогу в сентябре», — пояснил Андрей Воробьев.

Комфорт и скорость После ввода магистрали в эксплуатацию трасса свяжет федеральные дороги М-12 «Восток» и М-2 «Крым». На новом участке построили разворотные петли, съезды, путепроводы над трассой М-4 «Дон», а также подземный тоннель возле микрорайонов Завидное и Южное Видное. Как отметил начальник организации дорожного движения и эксплуатации автомобильных дорог «РАД» Михаил Оболенский, запуск нового отрезка перераспределит транспортные потоки с перегруженной Симферопольской трассы. «Это обеспечит прямое комфортное сообщение для жителей микрорайона Бутово, а для жителей Видного транспортная доступность улучшится сразу на 30 минут — именно столько времени они теперь смогут экономить в пути. Параллельно мы продолжаем благоустройство трассы. В течение всего этого года здесь будут идти работы по обустройству дополнительных пешеходных дорожек, примыканий, съездов. Но главное — уже сейчас мы запускаем прямой рабочий коридор, который соединяет две важнейшие федеральные магистрали», — добавил Михаил Оболенский.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Новый участок улучшит транспортную доступность более чем для 2,5 миллиона жителей Москвы и Подмосковья. Теперь путь от М-2 до А-105 займет около 10 минут вместо 30, а дорога до аэропорта Домодедово сократится с 40 до 22 минут.

«Новым участком трассы ЮЛА буду пользоваться однозначно! Я веду занятия в «Активном долголетии», а также патриотическую работу, часто вожу наших участников на экскурсии по Подмосковью, и благодаря этой дороге теперь мы сможем легко объезжать те места, где раньше регулярно застревали в пробках. Разгрузится и МКАД. Я сам постоянно езжу по кольцевой и знаю, каково это — когда нужно срочно успеть, а ты стоишь в заторе. Ну а с открытием всех участков ЮЛА движение вообще станет намного свободнее", – рассказал житель Подмосковья Михаил Набокин.

Техническая готовность основного хода ЮЛА уже превышает 97%. На объекте работают более тысячи специалистов и почти 400 единиц техники. Ранее в эксплуатацию ввели свыше 28 километров трассы, что позволило улучшить выезды на федеральные магистрали и снизить нагрузку на существующую дорожную сеть.

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Дальнейшие планы Финальным этапом станет открытие участка от А-105 до Володарского шоссе длиной 7,2 километра. После завершения строительства транспортная доступность значительно улучшится для жителей следующих округов: Ленинского округа, Лыткарина, Люберец, Балашихи, Подольска, Домодедова, Жуковского и Раменского. «Магистраль разгрузит многие округа — так, путь из Ленинского до Томилина, Краскова или Балашихи будет занимать не более 15-20 минут, хотя раньше люди простаивали в пробках больше часа. Не придется и делать огромные крюки через МКАД. Например, если человек живет в Видном, а дача у него в Раменском или нужно доехать до Жуковского и Коломны, то вместо полутора-двух часов дорога существенно сократится», — отметил депутат Роман Терюшков. Так, раньше врач скорой помощи из Ленинского округа в Балашиху мог добираться больше часа, однако по новой трассе он сможет прибыть к пациенту в три-четыре раза быстрее.

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Южно-Лыткаринская автодорога — крупнейший концессионный дорожный проект Московской области. Магистраль разгрузит трассы М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», А-105, Варшавское и Каширское шоссе и улучшит транспортную доступность более чем для 3,5 миллиона жителей Москвы и Подмосковья.