«Удивительный сюрприз». Воробьев сделал подарок мальчику из Новоазовска в рамках акции «Елка желаний»

Подмосковье уделяет особое внимание подшефным территориям, особенно в преддверии Нового года. Подарок от губернатора Андрея Воробьева в рамках всероссийской акции «Елка желаний» получил Витя Бережко, который живет в Новоазовске.

Глава региона поручил доставить подарок в детский сад, куда Витя ходит вместе с сестрами Аней и Лерой. Там же работает воспитательницей их мама. Остальные дети также получили новогодние подарки от Андрея Воробьева — сладости к празднику.

Мама мальчика Кристина Бережко рассказала, что все ее дети с удовольствием смотрят «Щенячий патруль», но сын особенно проникся этой историей. У мальчика уже есть пижама, кепка и другие аксессуары с любимыми героями.

«Об игровом наборе он давно мечтал, но у нас в ДНР он не продается. Из соцсетей я узнала про „Елку желаний“, посоветовалась с семьей, и мы решили подать заявку. Для нас стало удивительным сюрпризом, что желание Вити попало к Андрею Юрьевичу Воробьеву, и он его так быстро исполнил. Мы очень благодарны всем, кто помог осуществить мечту моего ребенка», — отметила Кристина Бережко.

Набор в детский сад доставил лауреат губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело» Денис Андрончик, который активно помогает военнослужащим и жителям новых регионов России. Его брат, который был награжден Орденом мужества, погиб на Донбассе.

«На средства, полученные от губернаторской премии, которую мне пару лет назад вручала Мария Захарова, я приобрел новый автомобиль, чтобы и дальше развозить целевые грузы ребятам на фронт, доставлять все, что они просят», — поделился Денис Андрончик.

Его путь в Новоазовск на новой машине был нелегким. Из-за сильного снегопада и гололедицы автомобиль съехал в кювет.

«Понимал, что ребята очень ждут подарки и нельзя их подвести. Проявил смекалку, „собрал“ машину, как мог и добрался до города. Очень рад, что удалось доставить ребятишкам хорошее новогоднее настроение. Чудесно, что есть такая акция, благодаря которой каждый ребенок может воплотить свою мечту, и я счастлив, что поучаствовал в этом», — отметил лауреат губернаторской премии.