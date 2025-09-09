«Учиться друг у друга, перенимать опыт». Андрей Воробьев — о партнерстве в сфере предпринимательства с Казахстаном
Андрей Воробьев обсудил сотрудничество с главой Алма-Атинской области Казахстана
В преддверии бизнес-форума предпринимателей губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с акимом Алма-Атинской области Казахстана Маратом Султангазиевым. Главы регионов обсудили сотрудничество в приоритетных направлениях предпринимательства.
В обсуждении также участвовал чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев.
«Все, что касается нашего взаимодействия, мне кажется очень интересным. Мы можем учиться друг у друга, перенимать опыт. Со своей стороны всегда рады видеть у нас ваши компании. Неслучайно сегодня проводим первый такой бизнес-форум. Да, он локальный, но сила его в том, что здесь присутствуют конкретные предприятия, которые работают в Московской области или планируют», — сказал Воробьев.
Также губернатор выразил надежду, что все задуманные в Казахстане проекты получится реализовать в Подмосковье, а наши предприниматели смогут расширяться в дружественной стране.
В Московской области развита индустриальная инфраструктура — на территории находятся шесть ОЭЗ, 72 индустриальных парка и 19 технопарков.
Одно из таких мест — парк «Есипово» в Солнечногорске — посетили члены делегации. Их познакомили с форматом лайт-индастриал, который позволяет запустить производство буквально за три месяца. От гостей поступило приглашение на ответный визит.
Алма-Атинская и Московская области находятся рядом с большими мегаполисами, поэтому их структуры экономики и направления развития во многом совпадают. В дружественной стране также наблюдается приток населения.
«Есть заинтересованность нашего казахстанского бизнеса развиваться здесь, и точно так же есть и обратная ситуация, кода бизнес Московской области хочет расширяться на территории Алма-Атинской области — в производстве, логистике», — отметил Марат Султангазиев.
Товарооборот Подмосковья с Казахстаном за последние пять лет заметно вырос — почти в два раза. Спросом пользуется косметика, химическая продукция, лекарства, полимеры, металлы, автокомпоненты из Московской области и многое другое.
В 2024 году производители из Серпухова, Люберец, Лосино-Петровского, Раменского и Сергиево-Посадского округов вышли на казахстанский рынок. Со страной было заключено 177 экспортных контрактов.