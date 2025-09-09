В обсуждении также участвовал чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев.

«Все, что касается нашего взаимодействия, мне кажется очень интересным. Мы можем учиться друг у друга, перенимать опыт. Со своей стороны всегда рады видеть у нас ваши компании. Неслучайно сегодня проводим первый такой бизнес-форум. Да, он локальный, но сила его в том, что здесь присутствуют конкретные предприятия, которые работают в Московской области или планируют», — сказал Воробьев.

Также губернатор выразил надежду, что все задуманные в Казахстане проекты получится реализовать в Подмосковье, а наши предприниматели смогут расширяться в дружественной стране.