03 апреля 2026 17:46 Учеба рядом с домом. В Подмосковье за пять лет открыли 167 школ и 160 детсадов

Дети

Школы

Депутаты

Учителя

Детские сады

Щелково

Ступино

«Единая Россия»

Образование

За последние пять лет в Московской области открыли 167 новых школ и 160 детских садов. Благодаря этому около 173 тысяч детей получили возможность учиться рядом с домом в современных условиях.

Регион стал одним из лидеров по развитию образовательной инфраструктуры в рамках народной программы «Единой России». За это время в Подмосковье также капитально отремонтировали более 400 объектов — школы, детские сады и учреждения дополнительного образования, отметила депутат Мособлдумы Лидия Антонова. «Я хотела бы отметить, что важным фактором в этой программе является то, что мы можем теперь сохранить те традиционные, заслужившие большой авторитет образовательные учреждения», — подчеркнула она. В регионе действуют меры поддержки, включая компенсацию аренды жилья для специалистов, добавила депутат.

Фото: Медиасток.рф

Современные школы и новые возможности Одним из примеров стала школа № 8 в Ступине, где в 2025 году открылся новый корпус на более чем 600 учеников. В здании оборудовали лабораторию, библиотеку, спортивные и актовые залы, столовую и медицинский блок. «Школа оснащена очень хорошо. В каждом кабинете есть интерактивная доска. В каждом кабинете есть необходимое по предмету оборудование. Кадры великолепные. Еще мы очень рады, что теперь у нас появилась возможность полноценно использовать внеурочную деятельность и дополнительное образование.Сейчас у нас эта возможность полностью реализуется», — поделилась директор Наталья Солдатова. Учителя также положительно оценивают условия работы. По словам педагога Юлии Горловой, в школе создана поддерживающая и комфортная профессиональная среда.

Фото: Медиасток.рф

Детские сады нового поколения В Щелкове работает современный детский сад «Мандаринка», рассчитанный на 240 мест. Здесь оборудованы просторные игровые и учебные зоны, безопасные площадки для прогулок и специальные пространства для развития детей. В учреждении также предусмотрены экологическая тропа и «тропа здоровья», направленные на укрепление иммунитета и знакомство детей с природой. Родители отмечают удобство и комфорт: все помещения расположены компактно, а мероприятия проходят в удобных условиях для семей. «На самом деле очень комфортно, удобно. Залы находятся рядом с нашей группой. На одном этаже. Проходил первый праздник, 8 марта. Все родители с удовольствием наблюдали за нашими детками», — отметила мать воспитанницы. Всего за пять лет в Щелкове капитально обновили восемь школ, четыре детских сада и одно учреждение дополнительного образования.