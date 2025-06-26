Участника группы телефонных мошенников осудили на 3 года в Подмосковье

Пушкинская городская прокуратура Московской области обеспечила государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего Яна Максимова из Нижегородской области. Его признали виновным в мошенничестве в составе организованной группы.

Мужчина и его сообщники находили доверчивых людей и уговаривали их оформить банковские карты на свое имя. Позже на счета поступали добытые преступным путем средства.

В декабре 2023 года Максимов опубликовал в закрытом чате реквизиты нескольких карт, в результате чего жертвой аферистов стал сотрудник российской космической отрасли. Ему пришло сообщение с поддельного аккаунта якобы от бывшего коллеги — известного космонавта. Тот попросил собеседника срочно связаться с руководителем государственной корпорации, который, по его утверждению, не смог дозвониться до жителя Подмосковья.

Мужчина проверил телефонное приложение и увидел пропущенные вызовы. Он перезвонил и поговорил с мужчиной, который представился руководителем организации. В трубке слышался шум, характерный для кол-центра.

Злоумышленник сообщил, что сервер корпорации взломали, и преступники получили доступ к персональным данным сотрудников. Для сохранения сбережений он посоветовал срочно перевести их на другой счет. Так обманутый сотрудник лишился 10 миллионов рублей.

«Хотелось бы обратиться к тем, кто думает, что оформление „подставных“ банковских карт, передача их реквизитов, оказание курьерских и других услуг для мошенников — невинная подработка. Нужно запомнить самим и рассказать другим — это преступление!» — подчеркнул прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Он предупредил, что за подобные действия грозит тюремное заключение, крупные штрафы, конфискация имущества и испорченная репутация.

Благодаря оперативной работе правоохранительных органов Яна Максимова удалось задержать. Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима и удовлетворил иск потерпевшего о возмещении ущерба на сумму свыше 10 миллионов рублей.

В отношении других участников преступной группы следственные действия еще ведутся.

«Сегодня участниками мошеннических схем нередко становятся молодые люди, которые воспринимают передачу карт или выполнение курьерских задач как безобидный способ заработать. Но важно понимать — это не подработка, а прямое участие в преступлении, которое влечет за собой соответствующее наказание», — отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Кирилл Карасев.

Он призвал граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.