29 мая 2025 16:21 У спасателей в Реутове появился уникальный пожарный насосно-рукавный комплекс МЧС: большинство природных пожаров происходит по вине человека 0 0 0 Фото: IMAGO/APIFOTO / www.globallookpress.com Подмосковье

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В Главном управлении МЧС России по Московской области прошла встреча руководителя ведомства, генерал-майора внутренней службы Алексея Павлова, с журналистами. Общение состоялось в формате пресс-завтрака. Павлов рассказал 360.ru об уникальной спецтехнике в Подмосковье и сообщил прогноз по лесным и торфяным пожарам на лето и осень 2025 года.

Генерал-майор отметил, что для тушения пожаров и спасательных работ на высоте от пяти этажей и выше используют автолестницы и коленчатые подъемники, способные подниматься до 50 метров. «Что касается другой спецтехники. На вооружении Спецчасти Реутова имеется уникальный комбинированный пожарный насосно-рукавный комплекс на базе двух насосно-рукавных автомобилей», — сказал он. Эти машины оснащены механизмами для перевозки, прокладки, автоматической сборки и первоначальной очистки пожарных рукавов с современным пожарным насосом.

Применение данного насосно-рукавного комплекса позволяет значительно повысить тактические возможности территориального гарнизона Московской области по тушению затяжных техногенных и ландшафтных пожаров. Алексей Павлов начальник Главного управления МЧС России по Московской области

Система автоматически развертывается, мгновенно подавая огнетушащее вещество со скоростью до 240 литров в секунду на расстояние до 1500 метров. Это дает возможность использовать удаленные источники воды, даже если к ним нельзя подъехать ближе 30 метров. Кроме того, увеличивается фактический расход огнетушащего вещества при тушении пожара.

Фото: РИА «Новости»

Прогнозируются ли в Подмосковье масштабные лесные и торфяные пожары? Развитие обстановки с ландшафтными пожарами в Подмосковье в 2025 году, несомненно, связано с аномально теплой бесснежной прошедшей зимой, рассказал Павлов. В апреле этого года прошла активная фаза весенних природных пожаров. «В настоящее время наблюдается улучшение или стабилизация лесопожарной обстановки. При этом следует помнить, что в подавляющем большинстве случаев причина природных пожаров, особенно рядом с населенными пунктами, — человеческий фактор», — напомнил он. В 2010 году пожары в Московской области были серьезным испытанием. С тех пор приняты все меры, чтобы подобное больше не повторилось, заверил руководитель ведомства. В области заметно снижение площади природных пожаров по сравнению с предыдущими периодами.

Фото: Пресс-служба МЧС

В 2011–2013 годах в рамках программы «Экология Подмосковья» после крупных торфяных пожаров 2010 года было создано 76 обводнительных комплексов. Торфяники на 85 самых пожароопасных участках были обводнены на площади 74,36 тысячи гектаров — 744 квадратных километра.

Это 49,6% от общей площади учтенных торфяников. Основная задача комплексов обводнения — предупреждение возгораний торфоместорождений. Алексей Павлов начальник Главного управления МЧС России по Московской области

Для борьбы с природными пожарами сформирована мощная группировка из более чем 14 тысяч человек и трех тысяч единиц техники. Она готова оперативно реагировать на предупреждения и ликвидировать возможные ЧС в пожароопасный сезон.