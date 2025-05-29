У спасателей в Реутове появился уникальный пожарный насосно-рукавный комплекс
МЧС: большинство природных пожаров происходит по вине человека
В Главном управлении МЧС России по Московской области прошла встреча руководителя ведомства, генерал-майора внутренней службы Алексея Павлова, с журналистами. Общение состоялось в формате пресс-завтрака. Павлов рассказал 360.ru об уникальной спецтехнике в Подмосковье и сообщил прогноз по лесным и торфяным пожарам на лето и осень 2025 года.
Генерал-майор отметил, что для тушения пожаров и спасательных работ на высоте от пяти этажей и выше используют автолестницы и коленчатые подъемники, способные подниматься до 50 метров.
«Что касается другой спецтехники. На вооружении Спецчасти Реутова имеется уникальный комбинированный пожарный насосно-рукавный комплекс на базе двух насосно-рукавных автомобилей», — сказал он.
Эти машины оснащены механизмами для перевозки, прокладки, автоматической сборки и первоначальной очистки пожарных рукавов с современным пожарным насосом.
Применение данного насосно-рукавного комплекса позволяет значительно повысить тактические возможности территориального гарнизона Московской области по тушению затяжных техногенных и ландшафтных пожаров.
Алексей Павлов
начальник Главного управления МЧС России по Московской области
Система автоматически развертывается, мгновенно подавая огнетушащее вещество со скоростью до 240 литров в секунду на расстояние до 1500 метров. Это дает возможность использовать удаленные источники воды, даже если к ним нельзя подъехать ближе 30 метров. Кроме того, увеличивается фактический расход огнетушащего вещества при тушении пожара.
Прогнозируются ли в Подмосковье масштабные лесные и торфяные пожары?
Развитие обстановки с ландшафтными пожарами в Подмосковье в 2025 году, несомненно, связано с аномально теплой бесснежной прошедшей зимой, рассказал Павлов. В апреле этого года прошла активная фаза весенних природных пожаров.
«В настоящее время наблюдается улучшение или стабилизация лесопожарной обстановки. При этом следует помнить, что в подавляющем большинстве случаев причина природных пожаров, особенно рядом с населенными пунктами, — человеческий фактор», — напомнил он.
В 2010 году пожары в Московской области были серьезным испытанием. С тех пор приняты все меры, чтобы подобное больше не повторилось, заверил руководитель ведомства. В области заметно снижение площади природных пожаров по сравнению с предыдущими периодами.
В 2011–2013 годах в рамках программы «Экология Подмосковья» после крупных торфяных пожаров 2010 года было создано 76 обводнительных комплексов. Торфяники на 85 самых пожароопасных участках были обводнены на площади 74,36 тысячи гектаров — 744 квадратных километра.
Это 49,6% от общей площади учтенных торфяников. Основная задача комплексов обводнения — предупреждение возгораний торфоместорождений.
Алексей Павлов
начальник Главного управления МЧС России по Московской области
Для борьбы с природными пожарами сформирована мощная группировка из более чем 14 тысяч человек и трех тысяч единиц техники. Она готова оперативно реагировать на предупреждения и ликвидировать возможные ЧС в пожароопасный сезон.