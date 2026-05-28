Центр творчества и детский сад обновят в Подмосковье по Народной программе
В Красногорске ремонтируют стационар клинической больницы и возводят пристройку к лицею, в Одинцове — обновляют детский сад, а в Коломне — музыкальную школу и Центр детского творчества. Все эти объекты были включены в Народную программу по предложению жителей Подмосковья.
В стационаре Красногорской клинической больницы, построенном почти 40 лет назад, идет масштабный ремонт. Здесь отремонтируют фасад и кровлю, заменят инженерные системы, обновят отделку и благоустроят территорию. Корпус оснастят новой мебелью и современной техникой.
«Ремонт запланирован масштабный — большое здание в 12 этажей потребует времени, работы продлятся до 2030 года. Но больница не будет закрываться на время ремонта — работу с пациентами будем переносить из одного крыла в другое», — пояснил глава Красногорска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков.
Обновление ждет и гимназию № 7 Красногорска — здесь возводят новый четырехэтажный корпус. В новом блоке разместятся учебные классы, лаборатории, мастерские, актовый зал, спортивные залы, пищеблок, библиотека и медицинский блок. А в старом здании школы, которое не видело капитального ремонта 60 лет, обновят фасад и кровлю.
Вместе с новым корпусом гимназия сможет принять до полутора тысяч учеников — почти втрое больше, чем сейчас. Открытие обновленного комплекса намечено на осень 2028 года.
В Одинцовском округе идет капитальный ремонт детского сада № 34 в поселке Большие Вяземы. По словам секретаря местного отделения партии, главы округа Андрея Иванова, готовность объекта превышает 60%: кровельные, фасадные работы и прокладка коммуникаций завершены, внутри идет чистовая отделка и монтаж теплых полов, а на улице началось благоустройство.
После модернизации в здании откроют шесть групп на 160 мест, пищеблок. Рядом появятся игровые и спортивные площадки с навесами. Воспитанники смогут вернуться в обновленный садик уже в сентябре.
В Коломне обновляют сразу два объекта культуры. Реконструкция музыкальной школы имени Алябьева постройки 50-х годов прошлого века выполнена на 70%. Здесь смонтировали новые лестницы, заменили окна и приступили к чистовой отделке. Кабинеты для занятий на ударных инструментах оснастили звукоизолирующими панелями. Впереди — благоустройство территории, закупка мебели и оргтехники.
Мама воспитанницы музыкальной школы Ксении — Анна Иванова — поделилась, что и дети и родители с нетерпением ждут возвращения в родные стены: «Год учились в другом филиале — это лишнее время на дорогу, нужно встретить и проводить дочку. Обещают завершить ремонт к июлю. Надеемся, что скоро вернемся в светлые и обновленные классы».
А к 1 июня — в День защиты детей — свои двери распахнет обновленный Центр детского творчества Коломны. В здании заменили кровлю, окна, двери, инженерные коммуникации, утеплили фасад. Сейчас идет сборка мебели и установка оборудования для робототехники и моделирования. На прилегающей территории оборудуют веревочный парк и полосы препятствий. Новые возможности для развития здесь получат полторы тысячи ребят.
В Московской области народная программа 2021 года, куда вошли около 780 тысяч наказов жителей, выполнена на 98%. За пять лет в регионе отремонтировали около 500 школ и детских садов, построили более 300 новых образовательных учреждений и 60 новых больниц и поликлиник.
Сегодня «Единая Россия» собирает наказы жителей в новую народную программу на пять лет. Предложения принимаются по телефону горячей линии 8‑800‑200‑89‑50, через электронную форму на сайте естьрезультат.рф, а также в общественных приемных партии во всех муниципалитетах региона.