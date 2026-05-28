Центр творчества и детский сад обновят в Подмосковье по Народной программе

В Красногорске ремонтируют стационар клинической больницы и возводят пристройку к лицею, в Одинцове — обновляют детский сад, а в Коломне — музыкальную школу и Центр детского творчества. Все эти объекты были включены в Народную программу по предложению жителей Подмосковья.

В стационаре Красногорской клинической больницы, построенном почти 40 лет назад, идет масштабный ремонт. Здесь отремонтируют фасад и кровлю, заменят инженерные системы, обновят отделку и благоустроят территорию. Корпус оснастят новой мебелью и современной техникой.

«Ремонт запланирован масштабный — большое здание в 12 этажей потребует времени, работы продлятся до 2030 года. Но больница не будет закрываться на время ремонта — работу с пациентами будем переносить из одного крыла в другое», — пояснил глава Красногорска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков.

Обновление ждет и гимназию № 7 Красногорска — здесь возводят новый четырехэтажный корпус. В новом блоке разместятся учебные классы, лаборатории, мастерские, актовый зал, спортивные залы, пищеблок, библиотека и медицинский блок. А в старом здании школы, которое не видело капитального ремонта 60 лет, обновят фасад и кровлю.

Вместе с новым корпусом гимназия сможет принять до полутора тысяч учеников — почти втрое больше, чем сейчас. Открытие обновленного комплекса намечено на осень 2028 года.