Сегодня 14:17 «Центр нашего внимания». Воробьев — о развитии перинатальной медицины в Подмосковье Андрей Воробьев открыл конгресс по перинатальной медицине в Подмосковье 0 0 0 Подмосковье

Областной конгресс по перинатальной медицине открыли в Подмосковье. На протяжении двух дней почти 1,5 тысячи экспертов со всей страны, а также из Казахстана и Узбекистана обменяются лучшими практиками и открытиями в спасении детей. Для них подготовили пленарные и секционные заседания, симпозиумы и мастер-классы. Старт мероприятию дал губернатор Андрей Воробьев.

В Подмосковье работает трехуровневая система родовспоможения. В ее состав входят 17 роддомов и семь учреждений третьего уровня, включая НИИ акушерства и гинекологии и шесть перинатальных центров. Там работают со сложными случаями, ведут беременности с тяжелыми патологиями и выхаживают недоношенных детей. «Я хочу поблагодарить врачей, которые заботятся о наших детях еще до рождения, в момент появления на свет и в первые дни их жизни. Вопросы демографии, деторождения всегда в центре нашего внимания. По президентскому проекту в Подмосковье были построены перинатальные центры», — сказал губернатор.

Ежегодно специалисты системы родовспоможения Подмосковья принимают около 70 тысяч детей. Только с начала этого года на свет появилась 21 тысяча малышей. За последние 10 лет младенческая смертность в регионе снизилась более чем вдвое. «Конгресс — это исключительно важное мероприятие, ведь это площадка для обмена опытом, компетенциями. Все это напрямую влияет на развитие наших медучреждений, перинатальных центров, а значит на все население нашей страны», — отметил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева» Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Лео Бокерия.

В рамках церемонии лучшие медики получили награды. Среди них заведующий акушерско-гинекологическим отделением, акушер-гинеколог Луховицкой больницы Лариса Воробьева, заместитель главврача по клинико-экспертной работе Щелковского перинатального центра Евгений Иванов, заместитель главврача по педиатрической помощи Московского областного перинатального центра Анастасия Петрова и заведующий гинекологическим отделением –акушер-гинеколог Видновского перинатального центра Николай Соваев. «Мы подхватываем наши перинатальные центры в части оказания помощи самым маленьким пациентам. Зачастую принимаем деток с тяжелой сочетанной патологией новорожденных — это не только пороки сердца, но и мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта. Детей сразу осматривает мультидисциплинарная бригада специалистов», — рассказала главврач ДНКЦ им. Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

В 2024 году в Красногорске при поддержке президента открылся Детский медцентр Рошаля. Там уже получили помощь более 460 тысяч юных пациентов. Сейчас в Подмосковье строят новый корпус Видновского перинатального центра на 200 коек и многофункциональный медцентр в Мытищах. А в Люберцах обновят областной центр охраны материнства и детства.

«Нам очень приятно, что сегодня здесь присутствуют наши коллеги из других регионов, которые заботятся о пациентах, находятся в поиске новых решений. Потому что, какой бы современный детский центр ни был, врач постоянно должен учиться, развиваться, знать, как работать с оборудованием, изучать технологии, международные практики, чтобы спасать жизни, быть профессионалом», — сказал губернатор. В рамках конгресса «Подмосковные встречи. У истоков жизни» пройдет выставка по перинатальной медицине. Там участникам представят современное оборудование, проведут мастер-классы и расскажут о тонкостях кардиотокографии и современных научных разработках.