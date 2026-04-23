Трансформация для спасения жизней. Воробьев открыл съезд специалистов скорой помощи в Подмосковье

Более 400 ведущих экспертов в области медицины прибыли в Подмосковье со всей страны и из-за рубежа, чтобы обсудить развитие скорой помощи. Межрегиональный съезд специалистов в Доме правительства открыл губернатор Андрей Воробьев. Он вручил областные награды выдающимся специалистам службы и напомнил о мерах поддержки врачей.

Съезд «Вызов Подмосковья — 2026. Скорая помощь и клинические рекомендации. От теории к практике» принял специалистов со всей России, а также из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Врачи, фельдшеры, анестезиологи и другие медики обменяются опытом и обсудят, как сделать спасение жизней еще эффективнее. С приветственным словом к участникам обратилась Герой России Людмила Болилая, которая спасла на фронте бойца, закрыв его собой. Более 15 лет она проработала фельдшером. «Несмотря на усталость и постоянное напряжение, вы идете туда, где трудно, и первыми протягиваете руку помощи. У вас по-настоящему большое сердце и огромная душа», — сказала она.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Трансформация скорой помощи Экстренная медицина вышла на новый уровень в Подмосковье во время пандемии. Тогда в регионе внедрили единую диспетчерскую и IP-телефонию, что позволило сократить время ожидания ответа. Кроме того, в Подмосковье отказались от привязки машин к конкретным подстанциям. Теперь на вызов направляют тот автомобиль, который находится ближе всего к пациенту. Это помогло сократить время реагирования до 20 минут.

«Еще в период ковида мы занялись масштабной модернизацией службы СМП, когда на нее выпала огромная нагрузка. Тогда мы усилили бригады, внедрили IP-телефонию, планшеты, дооснастили каждую машину всем современным, чтобы качественную помощь можно было оказать прямо на месте», — сказал Воробьев. Всего в прошлом году служба получила более 2,3 миллиона вызовов, а с начала этого года — 670 тысяч. Большую роль в ее обновлении сыграла цифровизация. Так, сейчас все бригады имеют платины, которые позволяют быстро передавать информацию и тратить меньше времени на бумажную работу.

Благодаря дистанционному кардиопульту специалисты могут расшифровывать ЭКГ прямо по пути в больницу. Только с начала этого года было отработано более 31 тысячи таких обращений. Реанимобили укомплектовали современными аппаратами для автоматического массажа сердца LUCAS 2 и новыми устройствами для фиксации при переломах. Для обучения персонала открыли специальные симуляционные классы. Поддержка медиков Всего в системе скорой помощи в Подмосковье трудятся более 10 тысяч человек, из которых восемь тысяч — врачи, фельдшеры, медсестры и водители. Им доступны разнообразные меры поддержки.

Мы понимаем, какое значение скорая помощь имеет для каждой семьи. В таком большом регионе, как Подмосковье, одна из ключевых задач — справляться с огромным количеством вызовов, чтобы спасать жизни. Андрей Воробьев

Социальную ипотеку за 10 лет получили 311 человек, компенсацию за аренду жилья — более 2,4 тысячи. Программа съезда В рамках форума губернатор вручил областные награды. Среди получателей — фельдшер из Домодедова Лариса Власова, которая за год отработала 1,6 тысячи вызовов, а также Екатерина Коркина из Пушкино, выполнившая более четырех тысяч выездов за три года, и Глеб Пекшуев из Воскресенска. Благодарность губернатора получил заместитель главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи Игорь Серебренников. «Мне довелось участвовать в ликвидации последствий сложных чрезвычайных ситуаций, таких как трагедия в „Крокусе“, события в Курской области. Было непросто, но бригады СМП действовали профессионально и слаженно», — поделился он.

В рамках съезда организовали выставку и мастер-классы для врачей. Участники могут на практике отработать реанимационные мероприятия при ДТП и оказании помощи новорожденным.