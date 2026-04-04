04 апреля 2026 02:53 Рабочий кабинет Королева, «Луноход» и макет «Союз-Аполлона»: топ-7 космических мест Подмосковья

Подмосковье богато своими культурно-историческими ценностями. В преддверии Дня космонавтики жители и гости региона хотят посетить «космические места». 360.ru предлагает подборку музеев и обсерваторий в Московской области, где можно узнать об истории освоения космоса, космонавтах, авиаконструкторах и космической технике.

Музей ракетно-космической корпорации «Энергия» в Королеве В экспозиции музея представлен космический аппарат, на котором Белка и Стрелка полетели в космос, а также спускаемые аппараты первых пилотируемых кораблей «Восток».

Фото: РИА «Новости»

Зрителям покажут макеты кораблей «Союз-Аполлон», а также внутреннюю обстановку базового блока орбитальной станции «Мир» в натуральную величину. Посетители смогут подняться на борт первой в мире пилотируемой орбитальной станции «Салют». В Музее ракетно-космической корпорации «Энергия» посетители узнают историю развития отечественной космической отрасли начиная с середины ХХ века. В музее есть мемориальная комната Сергея Королева — рабочий кабинет с личными вещами конструктора, документами и фотографиями. Адрес музея: город Королев, улица Ленина, дом 4А.

Посещение музея: по записи.

Фото: РИА «Новости»

Жуковский городской музей Экспозиция музея включает коллекцию обмундирования и защитного снаряжения летчиков от начала ХХ века до наших дней. Многие элементы снаряжения подарены музею летчиками-испытателями, Героями Советского Союза и России. На стендах можно увидеть гермо- и защитные шлемы, кислородные маски, защитные очки, высотно-компенсирующие костюмы. В экспозиции представлены знаки, значки и медали, переданные в музей семьей известного летчика-испытателя, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Сергея Анохина и одной из первых отечественных планеристок, многократной рекордсменки мира Маргариты Раценской.

Фото: РИА «Новости»

Экспозиция «История покорения неба» посвящена развитию авиации, воздухоплавания и авиационной науки и градообразующим авиационным предприятиям и институтам. Здесь можно посмотреть фотографии и документы, а также посетить интерактивную часть — примерить гермошлем, сфотографироваться в кресле-катапульте и с парашютом. Также все желающие смогут поуправлять самолетом на авиасимуляторе. Адрес музея: город Жуковский, улица Чкалова, дом 41.

Музей космонавта Валерия Быковского в Павловском Посаде Музей посвящен пятому космонавту, дважды Герою Советского Союза Валерию Быковскому, он открылся в августе 2020 года. В качестве экспонатов выступают личные вещи космонавта.

Фото: РИА «Новости»

Роскосмос предоставил Музею Космонавта Валерия Быковского скафандр СК-1 и катапультное кресло, космическое питание и игрушку-робота — подарок Юрия Гагарина. Адрес музея: город Павловский Посад, площадь Революции, дом 15.

Обсерватория на Лыткаринском заводе оптического стекла Обсерватория является частью интерактивного оптического центра «Лыткарино». В него входят: Выставочный зал продукции АО ЛЗОС.

Интерактивная оптическая лаборатория «Путешествие света в оптических лабиринтах».

Детская обсерватория.

Планетарий.

Фото: РИА «Новости»

Посетителям обсерватории покажут зеркала, которые устанавливают в телескопы, расскажут о созвездиях. Музей является единственным в стране, где представлены все этапы изготовления оптических приборов, начиная с разработки состава стекла и заканчивая готовым изделием. Желающие смогут посмотреть на звезды в телескоп. Адрес музея: город Лыткарино, улица Парковая, дом 1А.

Посещение: по предварительной записи.

Фото: РИА «Новости»

Звенигородская обсерватория Звенигородская астрономическая обсерватория — это научная база Института астрономии РАН. Здесь отрабатывают методики наблюдения и проводят исследования. В день открытых дверей в обсерватории проводят экскурсии и лекции, показывают настоящие профессиональные телескопы.

Фото: РИА «Новости»

Один из основных инструментов обсерватории — уникальная спутниковая камера ВАУ, установленная в трехэтажном павильоне оригинальной конструкции, которая позволяет проводить высокоточные позиционные наблюдения. Адрес: Одинцовский городской округ, город Звенигород.

Посещение: бесплатно в дни открытых дверей.

Фото: РИА «Новости»

Экспозиция «Через тернии к звездам» в парке «Патриот» В парке «Патриот» можно познакомиться с историей отечественной космонавтики. В экспозиции «Через тернии к звездам» представлены космические аппараты «Зенит-2», «Лазурь», «Луноход-1» и «Лунник», а также спускаемый аппарат космического корабля «Восток». Посетители также смогут увидеть космические аппараты, обеспечивающие работу отечественной системы навигации «Глонасс» и системы космической спутниковой связи. Адрес парка: Одинцовский городской округ, 55 километр Минского шоссе.

Фото: РИА «Новости»

Астрономический экспериментариум «Персей» в Домодедове Частная обсерватория Александра Крылова — к 2008 году стала ведущей в России в области исследований. Сейчас в экпериментариуме проводят тестирование астрономического оборудования. В обсерватории посетителям могут показать эксперименты, связанные с астрономическими исследованиями. Для желающих в обсерватории проводят экскурсии по звездному небу с показом двойных звезд, планетарных туманностей, звездных скоплений и галактик. Специалисты экспериментариума «Персей» также познакомят с мифологией, связанной с названиями созвездий. Адрес обсерватории: Домодедово, микрорайон Востряково, улица Одинцовская, дом 3А.