Тепло возвращается, снег уходит: жителям Подмосковья раскрыли прогноз на неделю

Снег в столичном регионе вот-вот растает — до праздничных дней погода будет облачной, однако температура воздуха начнет повышаться. Чего ждать жителям Москвы и Подмосковья — в материале 360.ru.

Прогноз на 29–30 апреля в Москве и Подмосковье Ненастное влияние циклона начало постепенно ослабевать 29 апреля. «Ветер северо-западный, три-восемь метров в секунду. После полудня +2…+5 градусов, что аномально холодно для конца апреля и на 10 градусов ниже климатической нормы. Показания барометров будут расти и вечером составят 750 миллиметров ртутного столба», — рассказал в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В ночь на четверг, 30 апреля, распогодится, осадки прекратятся. Ожидается гололедица. Местами пройдут дожди, возможно, с мокрым снегом. Максимальная температура воздуха повысится до +5…+8 градусов. Ветер северо-западный три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и составит 752 миллиметра ртутного столба.

Погода в Москве и Подмосковье в начале мая Дождь и мокрый снег в Московском регионе будут идти до пятницы. Якобы в ночь на среду может выпасть до трех миллиметров осадков, прирост снега возможен до двух сантиметров. Но к 1 мая снег растает, сообщил 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «Первомай будет не снежным. Цифры про два сантиметра снега — это ночные осадки, которые выпадают только ночью в виде мокрого снега, а днем они растают. Поэтому 30 числа снег в Москве уйдет», — подчеркнул он. На юге Подмосковья снег растает быстрее, на севере — в Дмитрове, Клину, Сергиевом Посаде — растает просто к вечеру или к утру первого числа.

Первого, второго, третьего ожидается хорошее резкое повышение температуры, а к третьему числу температура днем повысится до +16…+18 градусов тепла. Александр Шувалов

В ближайшую неделю осадки закончатся, и с 1 по 7 мая будет период без дождей и снега, установится хорошая теплая погода. «То есть первого числа будет еще достаточно прохладно, +8…+10 градусов, потом +11…+13, потом +16…+18, а потом +20…+23 градуса тепла», — заключил специалист.