Телемедицина спасла жизнь пациентке с тромбозом артерии в Чехове

Телемедицина становится все популярнее в Московской области. С начала года провели более 2,5 миллиона онлайн-консультаций.

Удобство и безопасность

Дистанционное рандеву со специалистом позволяет сэкономить время и избежать походов в поликлинику.

«Ввиду того что работа у меня полный день и иногда 24/7 приходится как-то выходить из этой истории, я решила обратиться через телемедицинские консультации, которые сейчас набирают обороты, как оказалось», — поделилась жительница Подмосковья Ирина Щеблыкина-Монастырева.

Технологии помогают не только пациентам, но и врачам. Так, в Чехове телемедицинская консультация спасла жизнь женщине с тромбозом легочной артерии.

«У нее возникли слабость и одышка. Она обратилась к врачу по месту жительства, и врач проконсультировался с телемедицинским центром в МОНИКИ имени Владимирского, где коллеги сообщили, что пациенту необходима срочная госпитализация. Пациента госпитализировали и назначили дообследование», — рассказала руководитель проекта «Телемедицинские консультации» Министерства здравоохранения Московской области Валерия Власова.