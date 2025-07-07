Телемедицина спасла жизнь пациентке с тромбозом артерии в Чехове
Телемедицина становится все популярнее в Московской области. С начала года провели более 2,5 миллиона онлайн-консультаций.
Удобство и безопасность
Дистанционное рандеву со специалистом позволяет сэкономить время и избежать походов в поликлинику.
«Ввиду того что работа у меня полный день и иногда 24/7 приходится как-то выходить из этой истории, я решила обратиться через телемедицинские консультации, которые сейчас набирают обороты, как оказалось», — поделилась жительница Подмосковья Ирина Щеблыкина-Монастырева.
Технологии помогают не только пациентам, но и врачам. Так, в Чехове телемедицинская консультация спасла жизнь женщине с тромбозом легочной артерии.
«У нее возникли слабость и одышка. Она обратилась к врачу по месту жительства, и врач проконсультировался с телемедицинским центром в МОНИКИ имени Владимирского, где коллеги сообщили, что пациенту необходима срочная госпитализация. Пациента госпитализировали и назначили дообследование», — рассказала руководитель проекта «Телемедицинские консультации» Министерства здравоохранения Московской области Валерия Власова.
Возможности дистанционных консультаций
Телемедицина позволяет не только получить консультацию, но и решить сложные медицинские вопросы. Особенно это важно для жителей отдаленных районов.
«Телемедицинская консультация может быть использована при необходимости продлить электронный рецепт на льготные лекарства, получить заключение для оформления инвалидности, когда нужна повторная консультация врача по результатам обследований, анализов или в рамках диспансеризации», — пояснила заведующая отделением профилактики Одинцовской областной больницы Галина Волкова.
Развитие медицинских технологий в Подмосковье
Спрос на телемедицину постоянно растет. За шесть месяцев в регионе провели в четыре раза больше дистанционных консультаций, чем годом ранее.
Кроме того, сейчас в Подмосковье действует робот Светлана, который напоминает о необходимости продлить рецепт и предлагает записаться на прием через приложение «РТ Доктор онлайн» или на сайте госуслуг в разделе «Здоровье».
В будущем в регионе планируют внедрить дистанционный мониторинг здоровья: пациенты смогут передавать данные тонометров и глюкометров через приложение.