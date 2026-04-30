Сегодня 14:11 Талант, патриотизм и энергия. В Мытищах прошел фестиваль «Звуки Победы. Единство»

Музыка, которая объединяет, и сцена, где звучат не только песни, но и важные смыслы. В Мытищах прошел межрегиональный фестиваль «Звуки Победы. Единство», собравший участников из разных уголков страны и доказавший: творчество может стать настоящим мостом между людьми, регионами и поколениями. Подробности — в материал 360.ru.

География и масштаб проекта В этом году фестиваль заметно расширил границы. К участию присоединились коллективы и исполнители из новых городов, включая Королев, Тверь и другие регионы. Как отметил руководитель АНО «Круги Добра» Семен Пономарев, проект вышел за рамки одного мероприятия и превратился в целую серию событий, направленных на укрепление единства и поддержку общественного духа. «Творческое объединение „Звуки Победы“ в этом году, в 2026, организовало комплекс мероприятий, с одноименным названием „Звуки Победы. Единство“, все это направлено именно на единение нашего народа, на поддержание духа нашего народа», — подчеркнул он. Особым достижением организаторы считают проведение одного из этапов в Луганской Народной Республике. По словам Пономарева, этот опыт стал важным и для участников, и для самой команды проекта.

Фото: 360.ru

Творчество как воспитание Фестиваль — это не только конкурсная сцена, но и пространство для формирования ценностей. Через музыку, танец и художественные номера участникам прививают любовь к родине, семье и уважение к истории. «Победа и „Звуки Победы“ для каждого они свои. Победа может быть над собой, победа в спорте, победа в учебе, победа в науке. И, конечно, мы все ждем общей победы наших ребят, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции», — рассказала заместитель главы городского округа Мытищи Ирина Ваврик.

Фото: 360.ru

За каждым номером — труд и наставники Каждое выступление на фестивале — результат месяцев подготовки. Участники демонстрируют не только талант, но и дисциплину. Так, участница Арина Казиева представила сложный номер по фланкировке, над которым работала несколько месяцев. По ее словам, добиться результата можно только через упорство и регулярные тренировки. Важную роль играют наставники. Руководитель коллектива «Вдохновение» Рузанна Сафарян отметила, что подготовка к фестивалю занимает целый год. В прошлом сезоне ее ученики получили гран-при, а в этом вновь представили сильную программу. «Мы старались с этим прекрасным произведением, чтобы у детишек все получилось. Они у меня все такие талантливые и прекрасные. Я надеюсь, они еще добьются прекрасных успехов», — подчеркнула она. Фестиваль, который собирает залы С каждым годом проект привлекает все больше зрителей. В этот раз зал оказался заполнен сверх ожиданий организаторов. Соорганизатор фестиваля Екатерина Алексеева призналась, что масштаб мероприятия особенно ощущается со сцены — когда видишь полный зал и понимаешь, насколько важен этот проект для людей.

Фото: 360.ru

Поддержка для тех, кто на передовой Фестиваль выполняет и социальную миссию. Записи выступлений планируют передать вместе с гуманитарной помощью в зону специальной военной операции. Организаторы уверены: такие творческие послания помогают поддержать моральный дух тех, кому это особенно важно. Фестиваль «Звуки Победы. Единство» продолжает расти, объединяя людей через искусство и напоминая: настоящая сила — в единстве, памяти и общей культуре.