Сегодня 20:42 Тайны под соснами. Древние курганы Одинцова получили охранные таблички

Подмосковье

Под слоем хвои и мха — память о людях, живших здесь почти тысячу лет назад. В одинцовском лесу сохранились древние курганы, землянки и селища славянских племен. Теперь эти места впервые получили официальные охранные таблички, а вместе с ними — шанс сохранить историю для будущих поколений. Участники проекта «НАСЛЕДИЕ — Одинцовские древности» прошли по лесным маршрутам, где когда-то жили древние славяне, и установили информационные знаки возле археологических памятников. На табличках указали названия объектов, датировки и сведения об их исторической ценности.

От школьного похода — к делу всей жизни Для руководителя «Краеведческого общества» Антона Кузнецова эта история началась еще в школьные годы. Именно тогда обычная прогулка по лесу впервые познакомила его с древностями Одинцовской земли. «Когда я был школьником, нас сюда привел классный руководитель. Он показал на курганы и сказал: „Ребята, смотрите, славянские курганы“. Тогда здесь не было никаких табличек. Наверное, именно в тот момент появилось ощущение, что у нас тут на земле древности какие-то есть», — рассказал Кузнецов. С тех пор интерес к краеведению превратился в дело его жизни. По словам исследователя, именно раскопки одинцовских курганов помогли известному советскому антропологу Михаилу Герасимову восстановить облик древних людей. Позже эти реконструкции вошли в учебники по истории и антропологии.

История, которую передают от отца к сыну Любовь к исследованию прошлого в семье Кузнецовых передается из поколения в поколение. Вместе с Антоном в экспедициях участвует его сын Александр, который уже успел сделать собственные находки. Краевед вспоминает, как несколько лет назад во время одного из походов шестилетний Саша заметил в лесу предмет, похожий на артефакт времен войны. «Он показал пальцем и сказал: „Папа, это что-то с войны“. Мы подошли ближе — а там граната Ф-1 с запалом и кольцом», — рассказал Антон Кузнецов. Теперь Александр уже сам проводит экскурсии для участников похода и рассказывает о древних поселениях, поддомных ямах и остатках старых хозяйственных построек.

Таблички для тех, кто пройдет мимо Главная цель проекта — не только показать жителям историю родного края, но и защитить археологические объекты от разрушения и забвения. Все памятники, встречающиеся по маршруту, наносятся на специальную карту. В дальнейшем любой желающий сможет самостоятельно пройти этот путь и познакомиться с историей Одинцовского округа. Среди участников экспедиции были как опытные поисковики и краеведы, так и молодежь. Представитель клуба «Азимут» Марина Зайцева уверена, что значение таких табличек сложно переоценить.

«Люди могут пройти мимо и даже не понять, что рядом находится объект огромной археологической ценности. А такие знаки помогают обратить внимание на историю нашего края и узнать о ней больше», — отметила она. Сегодня историю Одинцова можно изучать не только по книгам или музейным экспозициям. Иногда достаточно свернуть с привычной тропы в лес — и буквально под ногами обнаружить следы жизни, которой уже много веков.