От диагноза до лечения – один день. Как устроена профилактика ВИЧ в Подмосковье

Главный специалист по ВИЧ в Подмосковье напомнил о важности профилактики

Жители Подмосковья стали чаще проходить тестирование на вирус иммунодефицита. В интервью 360.ru главный внештатный специалист регионального Минздрава по ВИЧ-инфекции Рафаэль Яппаров рассказал о мерах профилактики этой опасной инфекции.

В прошлом году в Подмосковье прошли обследование на ВИЧ более 2,8 миллиона человек. С начала этого года свое здоровье проверили еще свыше 970 тысяч жителей.

Сдать анализ на ВИЧ в Подмосковье можно в любой поликлинике, а с 2022 года в регионе работают мобильные бригады — врачи посещают отдаленные территории, чтобы проверить здоровье тех, кто не в состоянии самостоятельно добраться до медучреждения.

Все результаты исследований на ВИЧ строго анонимны. Сообщить о них врач может только напрямую пациенту.

«Самое главное в нашей деятельности — обеспечить охват, чтобы население знало о своем здоровье, могло предотвратить возможные осложнения», — сказал Рафаэль Яппаров.

В Подмосковье люди с ВИЧ получают качественную медицинскую помощь, в том числе стационарную, а с момента постановки диагноза до получения терапии может пройти всего один день. Регион также обеспечен всеми необходимыми препаратами. По словам Рафаэля Яппарова, это помогает эффективно поддерживать здоровье пациентов и сохранять их привычный образ жизни.

Благодаря профилактике уровень заболеваемости ВИЧ в Подмосковье значительно ниже, чем в среднем по России. При этом заметный спад числа инфицированных отмечают среди молодежи.

В этом году Минздрав планирует нарастить количество проводимых исследований. Кроме того, в Подмосковье рассматривают возможность открытия специализированных центров там, где эта проблема наиболее актуальна.

Врач напомнил, что у ВИЧ есть три пути передачи: половой, через кровь и от матери к ребенку.

«Качество проводимого лечения ежегодно улучшается, наша работа требует дальнейшего совершенствования, и благодаря поддержке правительства, Минздрава и населения мы добьемся практически всех целей, в том числе — повышения продолжительности жизни», — заключил Рафаэль Яппаров.