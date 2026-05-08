Свыше 60 стел в честь героев ВОВ установили в Подмосковье с 2009 года

В Подмосковье продолжается работа по сохранению памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. Сегодня на территории региона насчитывают свыше 2,4 тысячи мемориальных объектов: памятники, обелиски, стелы, мемориальные доски, братские захоронения и комплексы с Вечным огнем.

Как отметил заместитель председателя правительства региона — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, юбилей Победы остается одной из ключевых дат для всей страны, поэтому в области ежегодно реализуют проекты, направленные не только на развитие городской среды, но и на сохранение исторической памяти.

В Московской области более 25 стел воинской и трудовой доблести. В этом году мы начнем проектирование еще 12 стел «Населенный пункт воинской доблести», а завершить их установку планируем в следующем году. Михаил Хайкин

С 2009 по 2026 год в Московской области благоустроили 64 мемориальных объекта, посвященных подвигу фронтовиков и тружеников тыла. Только в прошлом году новые стелы появились в Рузе, Шаховской, а также в двух населенных пунктах Лотошина.

Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» в регионе присваивают с 2015 года территориям, где проходили ожесточенные бои и где защитники страны проявили мужество и стойкость. Такого статуса удостоились уже 44 населенных пункта, в 32 из них в рамках государственной программы установили памятные стелы. Большинство мемориалов выполнили по проекту заслуженного художника России Романа Фашаяна. Сооружения из гранита представляют собой строгие колонны с декоративной капителью и элементами герба Подмосковья. На их сторонах размещены сведения о событиях военных лет и краткие исторические справки о сражениях, происходивших на территории муниципалитетов. Центральную часть украшают бронзовые фигуры воинов разных эпох, подчеркивающие преемственность воинской славы России.

Еще несколько стел создали по проекту художника и скульптора Григория Орехова. Композиции выполнили из нержавеющей стали. Конструкции олицетворяют силу духа защитников Отечества.

В регионе также продолжают увековечивать память о трудовом подвиге жителей Подмосковья. Звание «Город трудовой доблести», учрежденное в 2020 году, присваивают городам, жители которых в годы войны обеспечивали бесперебойную работу предприятий и производство необходимой для фронта продукции. В Подмосковье такого статуса удостоены три города. Для них устанавливают специальные стелы с гербом и текстом указа президента России. Архитектурную концепцию мемориалов разработал архитектор-монументалист Денис Стритович. С 2019 по 2026 год памятные объекты появились в Коломне, Ступине и Подольске.