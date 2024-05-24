Свыше 60 человек переехали в новое жилье в Мытищах по программе реновации

Программу реновации продолжают реализовывать на территории Московской области. В ее рамках 65 человек уже переехали в новые квартиры в Мытищах.

Тараканы, трещины в стенах, просевшие балки в потолочных перекрытиях, плесень в период сырости осенью и весной, — в таких условиях последние несколько лет находились жители домов по институтской улице в Мытищах. Теперь здесь реализуется программа реновации.

Министр жилищной политики Инна Федотова рассказала, что всего планируется расселить 630 человек из 12 многоквартирных домов, семь из которых признаны аварийными.

«Право на застройку данного объекта девелопер выиграл на аукционе, инициированном правительством Московской области. По проекту планируется построить три очереди многоэтажных домов, общей площадью более 200 тысяч метров, общеобразовательную школу на 550 мест и детский сад на 250 мест. На первых этажах будет коммерческая и социальная инфраструктура, в подземной части запроектирован паркинг», — добавила Федотова.

На сегодняшний день в Мытищах стоит задача переселить людей из безнадежно устаревших домов, затем снести их и построить новые. Жителям дается возможность выбрать как продать свою недвижимость застройщику и переехать в любой дугой район.

«По договору купли продажи, если у собственника выкупает сам застройщик, то в этом случае стоимость жилья идет среднерыночная именно по городу Мытищи для того, чтобы человек, уезжая из аварийного дома, мог улучшить свои жилищные условия и купить достойный объект для проживания», — объяснила руководитель подразделения по КРТ ГК «Страна Девелопмент» Ботагоз Кинжалинова.

Еще один вариант — остаться жить в своем районе. После постройки жилого комплекса бывший собственник въедет в жилье, которое должно быть не меньшей площадью, чем-то, что снесли. Кроме того, можно обратиться за помощью к застройщику, который обменяет старую квартиру на новую.

На сегодняшний день в новое жилье въехали 65 человек. Переселение по реновации продолжается. Цель программы сократить ветхий и аварийный фонд, создать комфортные условия проживания со всей необходимой инфраструктурой и качественно обновить городские территории.

Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом ранее сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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