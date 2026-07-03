Свыше 50 водоемов Подмосковья признали безопасными для купания

Фото: «Ice пляж» на Озеринском водохранилище в Рузе / Медиасток.рф

В Подмосковье утвердили обновленный перечень официальных мест для купания, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям. Региональное управление Роспотребнадзора выдало 52 заключения, которые подтвердили безопасность водных объектов.

В список разрешенных для купания вошли следующие водоемы:

озеро Исаакиевское, карьер «Амазонка», водоем «Мечта», карьер «Нажицы», карьер «Золотые пески» и водоем «Горский» (Орехово-Зуевский округ);

правый берег реки Десны у деревни Челохово, правый берег реки Люблевки у деревни Семеновская и Княжеский пруд (Егорьевск);

озеро Белое на территории центра отдыха «Изумрудный» и санатория «Озеро Белое», озеро Святое, озеро Юбилейное и пруд в селе Митинская (Шатура);

парк «Солнечный берег» в Запрудне и пруд в парке «Победа» (Талдом);

муниципальный пляж на улице Правобережной (Зарайск);

озеро Большое (Фрязино);

карьеры «Байкал», «Евсеевский» и «Васютино», а также Стахановское озеро (Павлово-Посадский округ);

карьер «Волкуша» (Лыткарино);

два пляжа на озере Загорское море, Лесное озеро, Ваулинская плотина и городской пляж Краснозаводска (Сергиево-Посадский округ);

пруд на реке Синичке в Ангелово, пляж «Набережная реки Синички», левый берег реки Синички у гидроузла № 4, пляж «Рублево» на Живописной бухте и река Банька (Красногорск);

пляж «Голубое озеро» и пляж «Белоомут» на реке Оке (Луховицы);

водоемы «Юбилейный» и «Западный» (Электросталь);

река Серебрянка и два пляжа на Пестовском водохранилище в Тишкове (Пушкинский округ);

озера Светлое и Голубое (Воскресенск);

пляж «Якушево» (Черноголовка);

искусственный пруд в Атепцеве (Наро-Фоминский округ);

пляжи на реке Коломенке и реке Оке в микрорайонах Бочманово, Колычево и Щурово, а также место отдыха возле понтонного моста в Озерах и карьер «Западный» (Коломна);

Пироговское водохранилище на территории гостинично-развлекательного комплекса «Малибу» (Мытищи);

пляж на территории отеля «Мистраль» (муниципальный округ Истра).

Небезопасными для отдыха признали семь зон. Заключения о несоответствии нормам получили водоемы «Южный» и поселка Всеволодово в Электростали, левый берег реки Вязи в парке «Березовый» и левый берег реки Сестры в парке «Сестрорецкий» в Клину.

В список также вошли пляж на реке Уче в Ивантеевке, Фабричный пруд в Реутове и пруд возле Васильевского в Сергиево-Посадском округе.

В Роспотребнадзоре напомнили, что отдыхать у воды следует только на официально разрешенных пляжах. Установленный на берегу знак «Купаться запрещено» означает, что водоем не отвечает требованиям безопасности.