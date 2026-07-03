Свыше 50 водоемов Подмосковья признали безопасными для купания
В Подмосковье утвердили обновленный перечень официальных мест для купания, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям. Региональное управление Роспотребнадзора выдало 52 заключения, которые подтвердили безопасность водных объектов.
В список разрешенных для купания вошли следующие водоемы:
- озеро Исаакиевское, карьер «Амазонка», водоем «Мечта», карьер «Нажицы», карьер «Золотые пески» и водоем «Горский» (Орехово-Зуевский округ);
- правый берег реки Десны у деревни Челохово, правый берег реки Люблевки у деревни Семеновская и Княжеский пруд (Егорьевск);
- озеро Белое на территории центра отдыха «Изумрудный» и санатория «Озеро Белое», озеро Святое, озеро Юбилейное и пруд в селе Митинская (Шатура);
- парк «Солнечный берег» в Запрудне и пруд в парке «Победа» (Талдом);
- муниципальный пляж на улице Правобережной (Зарайск);
- озеро Большое (Фрязино);
- карьеры «Байкал», «Евсеевский» и «Васютино», а также Стахановское озеро (Павлово-Посадский округ);
- карьер «Волкуша» (Лыткарино);
- два пляжа на озере Загорское море, Лесное озеро, Ваулинская плотина и городской пляж Краснозаводска (Сергиево-Посадский округ);
- пруд на реке Синичке в Ангелово, пляж «Набережная реки Синички», левый берег реки Синички у гидроузла № 4, пляж «Рублево» на Живописной бухте и река Банька (Красногорск);
- пляж «Голубое озеро» и пляж «Белоомут» на реке Оке (Луховицы);
- водоемы «Юбилейный» и «Западный» (Электросталь);
- река Серебрянка и два пляжа на Пестовском водохранилище в Тишкове (Пушкинский округ);
- озера Светлое и Голубое (Воскресенск);
- пляж «Якушево» (Черноголовка);
- искусственный пруд в Атепцеве (Наро-Фоминский округ);
- пляжи на реке Коломенке и реке Оке в микрорайонах Бочманово, Колычево и Щурово, а также место отдыха возле понтонного моста в Озерах и карьер «Западный» (Коломна);
- Пироговское водохранилище на территории гостинично-развлекательного комплекса «Малибу» (Мытищи);
- пляж на территории отеля «Мистраль» (муниципальный округ Истра).
Небезопасными для отдыха признали семь зон. Заключения о несоответствии нормам получили водоемы «Южный» и поселка Всеволодово в Электростали, левый берег реки Вязи в парке «Березовый» и левый берег реки Сестры в парке «Сестрорецкий» в Клину.
В список также вошли пляж на реке Уче в Ивантеевке, Фабричный пруд в Реутове и пруд возле Васильевского в Сергиево-Посадском округе.
В Роспотребнадзоре напомнили, что отдыхать у воды следует только на официально разрешенных пляжах. Установленный на берегу знак «Купаться запрещено» означает, что водоем не отвечает требованиям безопасности.