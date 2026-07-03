Свыше 50 водоемов Подмосковья признали безопасными для купания

«Ice пляж» на Озеринском водохранилище в Рузе
Фото: «Ice пляж» на Озеринском водохранилище в Рузе/Медиасток.рф

В Подмосковье утвердили обновленный перечень официальных мест для купания, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям. Региональное управление Роспотребнадзора выдало 52 заключения, которые подтвердили безопасность водных объектов.

В список разрешенных для купания вошли следующие водоемы:

Небезопасными для отдыха признали семь зон. Заключения о несоответствии нормам получили водоемы «Южный» и поселка Всеволодово в Электростали, левый берег реки Вязи в парке «Березовый» и левый берег реки Сестры в парке «Сестрорецкий» в Клину.

В список также вошли пляж на реке Уче в Ивантеевке, Фабричный пруд в Реутове и пруд возле Васильевского в Сергиево-Посадском округе.

В Роспотребнадзоре напомнили, что отдыхать у воды следует только на официально разрешенных пляжах. Установленный на берегу знак «Купаться запрещено» означает, что водоем не отвечает требованиям безопасности.

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