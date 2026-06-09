Свыше 50 участков дорог отремонтируют в Кашире в этом году

В Кашире продолжается масштабное обновление дорог. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и муниципальной программы в округе приведут в порядок 51 участок трасс.

Обновление позволит более чем 65 тысячам жителей и гостей территории комфортнее и безопаснее добираться до жилых кварталов, социальных объектов, туристических мест и других важных точек.

«Наша задача завершить текущий ремонт дорог до 1 августа, а капитальный — до 1 сентября», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

На муниципальной дорожной сети обновят покрытие на девяти участках общей протяженностью свыше трех километров. Один из объектов — улица Фрунзе в Кашире — уже полностью отремонтировали. Кроме того, капитальное обновление затронет 40 дорог общей длиной более 10 километров.