Свыше 50 участков дорог отремонтируют в Кашире в этом году
В Кашире продолжается масштабное обновление дорог. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и муниципальной программы в округе приведут в порядок 51 участок трасс.
Обновление позволит более чем 65 тысячам жителей и гостей территории комфортнее и безопаснее добираться до жилых кварталов, социальных объектов, туристических мест и других важных точек.
«Наша задача завершить текущий ремонт дорог до 1 августа, а капитальный — до 1 сентября», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.
На муниципальной дорожной сети обновят покрытие на девяти участках общей протяженностью свыше трех километров. Один из объектов — улица Фрунзе в Кашире — уже полностью отремонтировали. Кроме того, капитальное обновление затронет 40 дорог общей длиной более 10 километров.
Часть из них впервые получит асфальтовое покрытие вместо грунтового. Так, современные дороги появятся на улицах Целинной и Гостиничной в микрорайоне Ожерелье, на Приокской улице в поселке Лиды, а также на Центральной улице в деревне Верзилово.
Значительный объем работ предусмотрен и на региональной сети. Специалисты «Мосавтодора» обновят более 8,6 километра покрытия. Сейчас они укладывают около семи километров нового асфальта на участке, проходящем через микрорайон Ожерелье между деревнями Аладьино и Андреевское. Эта дорога обеспечивает транспортную связь с железнодорожной станцией и рядом небольших населенных пунктов.
Также завершили ремонт участка Каширского проспекта в черте города. Дорога входит в опорную сеть Подмосковья и является одним из ключевых маршрутов на подъезде к микрорайону Кашира-2. Здесь обновили более 1,6 километра покрытия, что улучшит условия движения для порядка 35 тысяч автомобилистов.
По этому маршруту жители добираются к образовательным учреждениям, объектам дополнительного образования и культуры, больнице, музею истории Каширской ГРЭС, городскому парку и другим важным объектам инфраструктуры.
При ремонте всех участков используют современные асфальтобетонные смеси повышенной прочности, отличающиеся высокой устойчивостью к нагрузкам и износу. После завершения основных работ специалисты нанесут новую разметку и укрепят обочины.