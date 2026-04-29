Свыше 4 тысяч лифтов заменят в Подмосковье по офсетному контракту до 2031 года

В Подмосковье обсудили масштабную программу обновления лифтового оборудования в многоквартирных домах. Вопрос стал ключевым на заседании профильного комитета по строительной политике, энергетике и ЖКХ, которое прошло под руководством заместителя председателя Московской областной думы Олега Рожнова и депутата Госдумы Сергея Колунова.

В отдельном блоке обсудили офсетный контракт, заключенный с Серпуховским лифтовым заводом. В рамках соглашения уже в текущем году планируют заменить 375 лифтов в 197 многоквартирных домах Подмосковья.

«К 2031 году планируем обновлять порядка 1,2 тысячи единиц оборудования в год. За счет встречных инвестиций завода оборудование не теряет марку и обновляется в соответствии с современными стандартами. Для жителей это безопасность и уверенность в надежности лифтов. А для регионального предприятия — отличная возможность развития и масштабирования», — пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Также на заседании рассмотрели вопрос перевода многоквартирных домов со специальных счетов на обслуживание через регионального оператора. Предлагается поэтапная схема, включающая корректировку региональной программы капитального ремонта и дополнительное финансирование из бюджета области.

«Понимаем, что самым опережающим фактором развития лифтового хозяйства является реализация офсетного договора. Мы заключили контракт, по которому до 2031 года будет заменено не менее четырех тысяч лифтов. Первая трехлетка — 1 294 лифта. Основной контракт — с Серпуховским заводом, расположенным на территории области, с новейшим оборудованием, гарантией поставки, наличием логистики и компетентных кадров», — заметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Подмосковья Дмитрий Сватковский.