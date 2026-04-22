Свыше 4 тысяч лифтов заменят в многоквартирных домах Подмосковья до 2031 года

В Московской областной думе по поручению председателя Игоря Брынцалова состоялось обсуждение содержания и ремонта лифтов в многоквартирных домах. Участники круглого стола сосредоточились на предстоящих изменениях в законодательстве и практических мерах, которые должны повысить безопасность и качество обслуживания оборудования.

Как напомнил заместитель председателя областного парламента Олег Рожнов, с 1 сентября вступают в силу новые федеральные нормы, ужесточающие требования к компаниям, обслуживающим лифты.

Теперь выполнять такие работы смогут только организации, включенные в специальный федеральный реестр. Это означает, что рынок будет фактически очищен от случайных подрядчиков — допуск получат лишь профильные компании с необходимой квалификацией.

Дополнительно вводят обязательство для управляющих организаций, ТСЖ и жилищных кооперативов заключать отдельные договоры на техническое обслуживание и ремонт лифтов исключительно с компаниями из этого перечня.

Контроль за соответствием требованиям будет осуществляться профильными федеральными структурами, включая Ростехнадзор, а сам реестр планируется вести при участии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко привел актуальные данные: в регионе насчитывают свыше 14 тысяч многоквартирных домов с лифтами, а общее количество подъемников превышает 67 тысяч.