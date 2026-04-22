Свыше 4 тысяч лифтов заменят в многоквартирных домах Подмосковья до 2031 года
В Московской областной думе по поручению председателя Игоря Брынцалова состоялось обсуждение содержания и ремонта лифтов в многоквартирных домах. Участники круглого стола сосредоточились на предстоящих изменениях в законодательстве и практических мерах, которые должны повысить безопасность и качество обслуживания оборудования.
Как напомнил заместитель председателя областного парламента Олег Рожнов, с 1 сентября вступают в силу новые федеральные нормы, ужесточающие требования к компаниям, обслуживающим лифты.
Теперь выполнять такие работы смогут только организации, включенные в специальный федеральный реестр. Это означает, что рынок будет фактически очищен от случайных подрядчиков — допуск получат лишь профильные компании с необходимой квалификацией.
Дополнительно вводят обязательство для управляющих организаций, ТСЖ и жилищных кооперативов заключать отдельные договоры на техническое обслуживание и ремонт лифтов исключительно с компаниями из этого перечня.
Контроль за соответствием требованиям будет осуществляться профильными федеральными структурами, включая Ростехнадзор, а сам реестр планируется вести при участии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко привел актуальные данные: в регионе насчитывают свыше 14 тысяч многоквартирных домов с лифтами, а общее количество подъемников превышает 67 тысяч.
В прошлом году мы ввели единый стандарт. Разработали и ввели форму типового договора и конкурсной документации. Обязательные требования к договору: один механик на 40–60 лифтов, запрет субподряда, конкурс вместо аукциона и цена от восьми тысяч рублей за один лифт в месяц, а также наличие аварийной бригады. 82% муниципалитетов перешли на новый стандарт.
Игорь Даниленко
Параллельно формируют долгосрочную программу обновления лифтового хозяйства. До 2031 года в регионе планируется заменить более четырех тысяч единиц оборудования. Только в текущем году модернизация затронет 375 лифтов.
Генеральный директор областного фонда капремонта Дмитрий Сватковский уточнил, что с 2014 года уже обновили почти 14 тысяч лифтов в тысячах домов, а в ближайшие годы темпы работ сохранятся.
Мы разбили шесть лет на два этапа. Первая трехлетка – 2026–2028 годы. В ней будет 412 МКД, в которых заменят практически 1300 лифтов. Задача на 2026 год – непосредственно заменить 375 лифтов в 122 многоквартирных домах на сумму 1,6 миллиарда рублей. Каждый год мы будем менять не менее 400–500 лифтов и в том числе готовы подойти к более серьезным цифрам уже к окончанию шестилетки. Это 2030–2031 годы, когда подойдут 25-летние сроки эксплуатации лифтов.
Дмитрий Сватковский
На федеральном уровне также готовятся дополнительные нормативные акты. По словам эксперта профильной рабочей группы Госдумы Юлии Бессмертной, речь идет о введении типового договора на обслуживание лифтов, а также методики расчета стоимости услуг. Отдельно закрепят правила включения компаний в реестр, требования к ним и минимальный перечень обязательных работ.
Участники встречи сошлись во мнении, что новые меры должны создать сбалансированную систему: с одной стороны, не перегружать рынок избыточными барьерами, с другой — гарантировать, что обслуживание лифтов в жилых домах выполняют исключительно квалифицированные специалисты.
По итогам обсуждения приняли решение сформировать рабочую группу, которая займется мониторингом внедрения новых правил и состоянием лифтового хозяйства в Московской области.